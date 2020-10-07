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Johnny Nash, autor de 'I Can See Clearly Now', morre aos 80 anos nos EUA

Intérprete foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o seu site oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:00

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:00

O cantor Johnny Nash
O cantor Johnny Nash Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor e compositor americano Johnny Nash, famoso por I Can See Clearly Now, música que fez grande sucesso em 1972, morreu aos 80 anos. Nascido no Texas, o astro da música dos anos 1970 morreu em sua casa em Houston, informou Johnny Jr., seu filho .
I Can See Clearly Now bateu recorde de vendas nos Estados Unidos. Outra canção, Tears on My Pillow, foi número um no Reino Unido em 1975. Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o seu site oficial.
Nash, que também era ator e produtor, estava com a saúde debilitada e morreu de causas naturais em sua casa em Houston, sua cidade natal, disse seu filho à Associated Press. "Foi um pai maravilhoso, um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. Sua comunidade vai sentir falta. A família era tudo para ele", declarou o filho do artista ao site TMZ. (Com agências internacionais).

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