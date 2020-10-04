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Perda na cultura

Pesquisador da música brasileira, Zuza Homem de Mello morre aos 87 anos

Jornalista e musicólogo, que havia finalizado biografia sobre João Gilberto, sofreu um infarto enquanto dormia na madrugada deste domingo (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 12:40

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:40

Zuza Homem de Mello morre aos 87 anos
Zuza Homem de Mello morre aos 87 anos Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
O pesquisador musical e jornalista paulistano José Eduardo Homem de Mello - mais conhecido como Zuza - morreu em São Paulo enquanto dormia, na madrugada deste domingo (4), por um infarto agudo do miocárdio. Ele tinha 87 anos.
Segundo a família, Zuza havia passado o sábado (3) comemorando com a mulher, Ercilia Lobo, seus novos projetos, como a biografia do músico João Gilberto, que havia finalizado recentemente, e a série "Muito Prazer Meu Primeiro Disco", com o Sesc São Paulo - o primeiro episódio, com Gilberto Gil, saiu neste sábado.
Nos anos 1950, Zuza, que era contrabaixista e amante do jazz, foi para os Estados Unidos estudar música em Massachusetts e em Nova York, onde frequentou clubes do gênero e assistiu de perto a apresentações de ícones como Duke Ellington, Billie Holiday, Miles Davis, Thelonious Monk e John Coltrane.
O musicólogo marcou a história da música nacional por trabalhos com nomes como Elis Regina, Milton Nascimento, Elizeth Cardoso e Jacob do Bandolim.
Ele também escreveu obras importantes sobre a música brasileira, dentre eles "A Era dos Festivais - Uma Parábola" (2003) e "Copacabana" (2017), além de publicar "Música com Z: artigos, reportagens e entrevistas" (2014), que reuniu textos escritos por ele entre 1957 e 2014.
Em 2019, o documentário Zuza Homem de Jazz, sobre sua trajetória como músico, técnico de som e pesquisador, foi lançado. Filmado em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, tem direção de Janaína Dalri.
Segundo a família, o velório será restrito a família e amigos por causa da pandemia.

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