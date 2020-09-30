Morre o cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino, aos 88 anos

O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress

O cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón, conhecido como Quino, morreu nesta quarta-feira, segundo o jornal Clarín. A morte foi confirmada por seu editor, Daniel Divinsky.

O pintor e desenhista argentino tinha 88 anos e havia sofrido um AVC na semana passada. Nascido em 17 de julho de 1932, em Mendoza, Quino era o mais renomado cartunista do mundo hispânico, responsável por criar uma das personagens mais famosas dos quadrinhos latino-americanos, a Mafalda.

A menina contestadora de personalidade forte, que surgiu no períodico Clarín há 56 anos para uma peça publicitária, logo se tornou protagonista de uma série de sucesso de quadrinhos, com os amigos Manolito e Susanita. As tirinhas foram feitas entre 1964 e 1973 e publicadas em mais de 35 idiomas.

Última tira da personagem Mafalda, criada em 1973 pelo argentino Joaquín Lavado, o Quino Crédito: Divulgação

Quino nasceu em Mendoza, mas viveu durante muitos anos em Buenos Aires. Ele voltou a viver em sua cidade natal em 2017, quando faleceu sua mulher Alicia Colombo.