Morre Theo Barone, ex-ator pornô brasileiro, aos 26 anos

O ator Theo Barone, nome artístico de Maicon Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu neste domingo (27) o ex-ator pornô brasileiro Theo Barone aos 26 anos. Segundo informações da Quem, ele lutava contra um câncer no estômago. De acordo com publicações de familiares, o artista estava desde o último dia 22 internado por complicações da doença.

Um post feito no perfil de Theo nas redes sociais informava que o ex-ator estava na UTI, em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos. Uma campanha de oração na web chegou a ser feita pedindo a recuperação do ator.

A mãe de Theo compartilhou em seu perfil do Facebook diversas mensagens de apoio e, de acordo com a publicação, lamentou a morte do filho: "Que dor, meu Deus".

Em entrevistas passadas, Theo havia dito que queria expandir a carreira no pornô, que no início deste ano havia completado dois anos por meio de uma produtora do Brasil. No entanto, em maio, pelo Twitter, ele disse que tinha abandonado a profissão.