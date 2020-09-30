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Câncer no estômago

Morre Theo Barone, ex-ator pornô brasileiro, aos 26 anos

Jovem enfrentava câncer no estômago e estava internado desde o último dia 22 por complicações da doença

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 08:55
O ator Theo Barone, nome artístico de Maicon Lima
O ator Theo Barone, nome artístico de Maicon Lima Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu neste domingo (27) o ex-ator pornô brasileiro Theo Barone aos 26 anos. Segundo informações da Quem, ele lutava contra um câncer no estômago. De acordo com publicações de familiares, o artista estava desde o último dia 22 internado por complicações da doença. 
Um post feito no perfil de Theo nas redes sociais informava que o ex-ator estava na UTI, em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos. Uma campanha de oração na web chegou a ser feita pedindo a recuperação do ator. 
A mãe de Theo compartilhou em seu perfil do Facebook diversas mensagens de apoio e, de acordo com a publicação, lamentou a morte do filho: "Que dor, meu Deus". 

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Em entrevistas passadas, Theo havia dito que queria expandir a carreira no pornô, que no início deste ano havia completado dois anos por meio de uma produtora do Brasil. No entanto, em maio, pelo Twitter, ele disse que tinha abandonado a profissão. 
"Acabou o nome artístico.Agora é vida real", contou Theo, que, na verdade, se chamava Maicon Lima.

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