Evangélico, Arthur Aguiar fará novela bíblica após ter 'chamado de Deus'

O ator Arthur Aguiar Crédito: Globo/Fábio Rocha

Arthur Aguiar , 31, resolveu mudar de vida. Após ter a imagem arranhada pelo escândalo de traição que culminou com a separação de Mayra Cardi , 37, o ator se batizou na Estância Paraíso, em Sabará (MG), onde são realizadas cerimônias evangélicas de "cura, restauração e libertação".

A unção parece estar dando certo. Nesta terça-feira (29), ele já foi anunciado como novo contratado da Record. Na emissora, fará o papel de José do Egito na novela "Gênesis".

Por outro lado, após a conversão ser divulgada, o ator foi hostilizado por internautas que acreditam que ele se converteu apenas como uma tentativa de limpar a imagem. "Eu tinha certeza que seria exatamente o que está sendo", reclamou ele nas redes sociais. "Uma enxurrada de julgamentos, críticas, piadas, chacotas e tudo o que está acontecendo. Sinceramente, não estou surpreso com nada que eu li, infelizmente, o ser humano deu errado."

"A grande maioria se acha dono da razão, com direito de julgar, xingar e aplicar uma sentença na vida do outro como se ele fosse Deus", avaliou. "E aí eu te pergunto: quem é você para julgar o outro? Quem? Quem te deu esse direito? Olha para sua vida, olha para tudo o que você faz ou deixa de fazer."

"Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado, erro", comparou. "Não cabe julgamento, ele errou mais ou menos. Erro e ponto final. Resta saber o que ele fará com todos esses erros, isso que é importante."

"Talvez a grande maioria das pessoas tenha esquecido que nós estamos nesse mundo pra aprender, evoluir e se você se julga tão perfeito, realmente você nunca vai poder aprender nada, pois está cheio de si mesmo", continuou.

"Eu não me converti para mostrar ou provar nada para ninguém, porque eu mesmo teria postado", afirmou. "Eu me converti porque eu recebi um chamado de Deus e você só vai entender isso quando acontecer com você."

"Não quero e não preciso que ninguém acredite na minha transformação, pois o único que precisa sentir isso é Deus e ele sabe que é de verdade", disse. "A única coisa que exijo é respeito."

"Olhe mais para si e menos para o outro quando for querer enxergar e apontar algum defeito", sugeriu. "Pensa se você aguentaria passar pelo que ele tá passando. Pensa se você aguentaria receber todos os ataques que ele recebe diariamente. Eu posso garantir que muitos de vocês não aguentariam nem um décimo desses ataques, talvez nem aqui estariam mais. Já teriam feito uma besteira como muitos infelizmente fazem."

"E saiba que quando uma pessoa faz uma besteira e decide balneaste mais (sic) aqui devido a todos os ataques que ela recebeu. Você é o responsável por isso", apontou. "Então, cuide mais de você, da sua vida. Não precisa ficar 'batendo', xingando e jugando o outro. Pode ter certeza que ele já está fazendo isso com ele mesmo. Ele precisa de uma mão sim, mas não para bater nele e sim para ajudá-lo a levantar. Seja a pessoa que vai estender a mão para levantar a outra para bater.

A ex-mulher dele, Mayra Cardi, se pronunciou sobre o assunto também nas redes sociais. "Eu sempre vou acreditar na transformação do ser humano, pois se eu parar de acreditar eu terei que mudar de profissão, falo sobre transformação, perdão, errar e ser sua melhor versão todos os dias nas minhas redes e nos meus cursos!", disse a coach e ex-BBB.

"Sou a primeira pessoa a levantar a cada tombo que tomo, e dar a outra face para bater na esperança de ganhar um beijo, não porque sou cega e sim proque tenho esperança de um amanhã melhor para todos nós", avaliou. "Se eu nao fosse assim eu seria uma grande farsa e então não deveria propagar e trabalhar com pessoas e sim com móveis que não exigem sentimentos, empatia, amor, perdão e exercício diário para todos sermos melhores!"