Thelma Assis, vencedora do 'BBB 20', lança programa de entrevistas

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No episódio de estreia do Triangulando, meu novo projeto em parceria com a @diaestudio, vou receber @djamilaribeiro1 , @gioewbank e @brunogagliasso para conversar sobre um tema cada vez mais urgente: a Desigualdade Racial no Brasil. Em um país onde a cor da pele define quem é ferido e quem fere, será que realmente podemos falar de igualdade? Você também pode participar, é só usar #triangulando É nesta terça-feira, 29/9, às 21h em youtube.com/thelminha