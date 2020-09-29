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Thelma Assis, vencedora do 'BBB 20', lança programa de entrevistas

Atração será semanal, ao vivo, com transmissão no canal dela no YouTube

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:38
A vencedora do BBB20, Thelma Assis
A vencedora do BBB20, Thelma Assis Crédito: Instagram/@thelminha
Thelma Assis, campeã da edição do Big Brother Brasil 20, lança um programa de entrevistas nesta terça-feira, 29, na internet. A influenciadora digital comandará o Triangulando, com transmissão ao vivo no canal dela no YouTube, a partir das 21h.
O objetivo é trazer convidados especiais, que falarão sobre suas experiências de vida e suas opiniões sobre diversos assuntos da atualidade. "Espero que o público goste e acompanhe esse novo projeto, que foi preparado com muito carinho", disse a ex-BBB.

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No episódio de estreia, Thelminha irá conversar sobre desigualdade racial no Brasil com Djamila Ribeiro, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "Em um país onde a cor da pele define quem é ferido e quem fere, será que realmente podemos falar de igualdade?", diz a legenda do vídeo no Instagram.
Assista ao vídeo:

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