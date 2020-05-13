Campeã do BBB 20, Thelma quer adotar e aparece em propaganda da Prefeitura

Thelma é a campeã do BBB 20 Crédito: Reprodução/TV Globo

Campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis foi contratada pela Prefeitura de São Paulo para estrelar uma campanha publicitária de incentivo ao isolamento social contra o coronavírus. A ação começa a ser veiculada nesta quarta-feira (13) em TV aberta, TV por assinatura, rádio e internet.

A informação foi divulgada pela própria médica em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (12). No vídeo, gravado em sua casa, ela diz: "Eu sou a Thelma. Passei os últimos três meses dentro de uma casa. E agora voltei pra minha casa, em Pirituba, perto de onde cresci e realizei o sonho de ser médica. E, como médica, eu te faço um apelo: fique em casa".

"Durante a pandemia, respeitar a quarentena é fundamental pra não sobrecarregar o sistema de saúde. E para ajudar os profissionais de saúde a salvar milhares de vidas, você só precisa ficar em casa", conclui.

@thelminha, moradora da zona Norte da capital, também está isolada em casa e trouxe um recado para você: ficar em casa é uma das maneiras mais eficazes de prevenção contra o novo Coronavírus.#fiqueemcasa #SPContraOCorona pic.twitter.com/B3fVL99b2b — Secretaria de Cultura (@smcsp) May 12, 2020

A campeã do BBB 20 também estrelou uma entrevista ao canal da apresentadora Giovanna Ewbank publicada no YouTube nesta terça. Na conversa, Thelma, que foi adotada, diz que tem vontade de adotar uma criança para constituir uma família com seu marido.

"A questão dos filhos do coração, que faz parte dos nossos projetos aqui em casa também. [...] Pretendo ter filhos e entrar nessa fila [da adoção] o quanto antes. Já era um super projeto, e agora mais do que nunca", disse.