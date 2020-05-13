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Campeã do BBB 20, Thelma quer adotar e aparece em propaganda da Prefeitura

Em ação de incentivo ao isolamento social, médica pede que pessoas fiquem em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 14:29

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 14:29

Thelma é a campeã do BBB 20
Thelma é a campeã do BBB 20 Crédito: Reprodução/TV Globo
Campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis foi contratada pela Prefeitura de São Paulo para estrelar uma campanha publicitária de incentivo ao isolamento social contra o coronavírus. A ação começa a ser veiculada nesta quarta-feira (13) em TV aberta, TV por assinatura, rádio e internet.
A informação foi divulgada pela própria médica em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (12). No vídeo, gravado em sua casa, ela diz: "Eu sou a Thelma. Passei os últimos três meses dentro de uma casa. E agora voltei pra minha casa, em Pirituba, perto de onde cresci e realizei o sonho de ser médica. E, como médica, eu te faço um apelo: fique em casa".

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"Durante a pandemia, respeitar a quarentena é fundamental pra não sobrecarregar o sistema de saúde. E para ajudar os profissionais de saúde a salvar milhares de vidas, você só precisa ficar em casa", conclui.
A campeã do BBB 20 também estrelou uma entrevista ao canal da apresentadora Giovanna Ewbank publicada no YouTube nesta terça. Na conversa, Thelma, que foi adotada, diz que tem vontade de adotar uma criança para constituir uma família com seu marido.
"A questão dos filhos do coração, que faz parte dos nossos projetos aqui em casa também. [...] Pretendo ter filhos e entrar nessa fila [da adoção] o quanto antes. Já era um super projeto, e agora mais do que nunca", disse.
Após vencer o reality, Thelma também foi contratada como influenciadora da L'Oréal Paris. Segundo anúncio feito pela empresa de cosméticos, a campeã do BBB vai estrelar diversas ações e iniciativas digitais da marca. De acordo com Laura Parkinson, diretora da L'Oréal Paris, Thelma "representa muito bem a mulher brasileira".

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