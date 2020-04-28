Thelma é a campeã do BBB 20, com 44,1% dos votos

Thelma é a campeã do BBB 20 Crédito: Reprodução/TV Globo

A maratona do Big Brother Brasil 20 chegou ao fim com Thelma Assis como a campeã. Com 44,1% dos votos, ela chegou em primeiro lugar na disputa com Rafa Kaliman (34,81%) e Manu Gavassi (21,9%). Resultado que foi totalmente contrário ao que seus colegas de confinamento, como Flayslane, Victor Hugo, Daniel e Guilherme, diziam logo que saíam do confinamento.

Sem acreditar, Thelma gritava com a vitória e chegou a dizer que não conseguia chorar de tanta adrenalina em seu corpo. Em suas redes sociais, o agradecimento de sua equipe deixou claro a superação após os ataques racistas sofridos pela vencedora do BBB 20 ao longo do programa na web.

Thelma chora ao receber a notícia que ganhou o jogo Crédito: Reprodução/TV Globo

"Gratidão demais por todos vocês! Eu ainda to sem palavras! A gente passou por momentos tao difíceis aqui à frente das redes da Thelma. Tantos ataques gratuitos, horríveis, muito choro, ansiedade mas a tempestade antecede o arco íris. EU AMO VOCÊS! THELMA CAMPEÃ! ", dizia o post no Twitter.

Gratidão demais por todos vocês! Eu ainda to sem palavras! A gente passou por momentos tao difíceis aqui à frente das redes da Thelma. Tantos ataques gratuitos, horríveis, muito choro, ansiedade mas a tempestade antecede o arco íris. EU AMO VOCÊS! THELMA CAMPEÃ! — Thelma ? (@thelminha_assis) April 28, 2020

Os perfis de Manu e Rafa agradeceram os votos recebidos e até mesmo o aumento no número de seguidores.

Muito obrigada por todo mundo que lutou pela Rafa até o fim. VOCÊS SÃO INCRÍVEIS! Segundo lugar nessa edição é algo SURREAL! Orgulho de toda essa torcida. AMO VOCÊS! #BBB20 — Rafa Kalimann ? (@rafakalimann_) April 28, 2020

E vai ser pra sempre eterno em meu coração. Gratidão por tudo que vivi com vocês ? pic.twitter.com/sC38XmZqhl — Manu Gavassi ????? (@manugavassi) April 28, 2020

Thelma levou R$ 1,5 milhão, Rafa ganhou R$ 150 mil, e Manu R$ 50 mil. A Vitória foi muito bem comemorada nas redes sociais e nas casas. Num vídeo compartilhado no perfil de Thelma, o bairro Bela Vista, em São Paulo, comemorou a nomeação da campeã.

A única anônima na final contava com a torcida de diversas celebridades, como o humorista Paulo Gustavo, os atores Taís Araujo e Bruno Gagliasso, as cantoras Preta Gil, Anitta e Ludmilla e os ex-integrantes do próprio reality Babu e Mari. Todos comemoraram nas redes sociais o resultado.

VIOLA CORRE AQUI, a Thelma ganhou!!! @violadavis — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 28, 2020

Obrigada a todos os meus fãs que participaram do mutirão pra @thelminha_assis — Anitta (@Anitta) April 28, 2020

Thelma Caralho Thelma caralhoollllllll — Ludmilla (@Ludmilla) April 28, 2020

E a final foi histórica e nostálgica. Na verdade, todo o programa foi. Recorde de votos, bandeiras levantadas, discussões inteligentes e leves que movimentaram as redes sociais e renderam até um agradecimento especial de Tiago Leifert.

"Temporada histórica. Algumas pessoas dizem que foi a melhor de todos os tempos. Eu acho que é. Mas eu sou suspeito para falar. A gente falou de assuntos muito importantes aqui dentro. A gente conseguiu falar com leveza e inteligência de assuntos muito difíceis", disse o apresentador, pouco antes de anunciar a vitória de Thelma.

Com lágrima nos olhos, Tiago Leifert se despediu do programa e seguiu para fotos com o trio no pódio. Os outros 17 concorrentes, eliminados ao longo dos últimos três meses, participaram, ao vivo, através de ligação de vídeo.

Vale lembrar que Thelma começou tímida no jogo. Seu protagonismo começou após a briga com Lucas Galina, que não deu sua contribuição em estalecas para a compra da comida da semana. Tudo foi reforçado quando ela ganhou a prova de resistência que durou mais de 26 horas.