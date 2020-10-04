Ex-Menudo Anthony Galindo morre aos 41 anos nos Estados Unidos

O músico Anthony Galindo, 41, o Papi Joe, como era conhecido o ex-Menudo morreu neste sábado (3). A família cumpriu a vontade de Galindo e doou seus órgãos.
Segundo a família, o artista sofria com períodos de depressão, que foi acentuada pela pandemia de Covid-19. No domingo (27), ele tentou tirar a própria vida e foi internado em estado grave, em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, onde morava.
A família declarou que preferia não divulgar essa situação, mas sentiu a necessidade de fazer isso ao ver a quantidade de informações falsas que estavam sendo espalhadas. "Esperamos poder contar com a privacidade e o respeito em meio a esse momento tão difícil para nossa família", dizia o comunicado.
Um comunicado na rede social do artista dava conta de que "os danos sofridos tornaram seu estado de saúde incompatível com a vida". A morte do cantor foi comunicada às 15h43, na própria rede social de Galindo, "depois que os médicos fizeram o humanamente possível para salvar sua vida".
Edgardo Anthony Galindo Ibarra nasceu em Caracas, na Venezuela, e integrou o grupo Menudo no período de 1995 a 2000. Era pai de Elizabeth, fruto do relacionamento com a ex-companheira Michelle Matos.
A filha do cantor fez uma despedida emocionada. Escreveu: "Meu coração se recorda de meu pai como um homem alegre e divertido. Devido à distância, não pude compartilhar estes momentos difíceis, mas meu coração sempre estará com ele. Agradeço infinitamente por ter me dado a vida. Espero que Deus o receba em seus braços e siga levando alegria ao céu".
Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar. Também é possível receber apoio emocional via internet (www.cvv.org.br), email, chat e Skype 24 horas por dia.
DICAS
Veja como detectar sinais de que uma pessoa precisa de ajuda e dicas de como auxiliá-la.
SINAIS SIMPLES
- Falar sobre querer morrer, não ter propósito, ser um peso para os outros ou estar se sentindo preso ou sob dor insuportável
- Procurar formas de se matar
- Usar mais álcool ou drogas
- Agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável
- Dormir muito ou pouco
- Se sentir isolado
- Demonstrar raiva ou falar sobre vingança
- Ter alterações de humor extremas
O QUE FAZER
- Não deixe a pessoa sozinha
- Tire de perto armas de fogo, álcool, drogas ou objetos cortantes
- Leve a pessoa para uma assistência especializada
- Ligue para canais de ajuda