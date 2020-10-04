Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Ex-Menudo Anthony Galindo morre aos 41 anos nos Estados Unidos

O músico, conhecido como Papi Joe, morreu neste sábado (3), após ficar seis dias internado. A família cumpriu a vontade dele, doando seus órgãos

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 10:51
O ex-Menudo Anthony Galindo e conhecido como Papi Joe
O ex-Menudo Anthony Galindo e conhecido como Papi Joe Crédito: Reprodução/Instagram
O músico Anthony Galindo, 41, o Papi Joe, como era conhecido o ex-Menudo morreu neste sábado (3).  A família cumpriu a vontade de Galindo e doou seus órgãos.
Segundo a família, o artista sofria com períodos de depressão, que foi acentuada pela pandemia de Covid-19. No domingo (27), ele tentou tirar a própria vida e foi internado em estado grave, em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, onde morava.
A família declarou que preferia não divulgar essa situação, mas sentiu a necessidade de fazer isso ao ver a quantidade de informações falsas que estavam sendo espalhadas. "Esperamos poder contar com a privacidade e o respeito em meio a esse momento tão difícil para nossa família", dizia o comunicado.
Um comunicado na rede social do artista dava conta de que "os danos sofridos tornaram seu estado de saúde incompatível com a vida". A morte do cantor foi comunicada às 15h43, na própria rede social de Galindo, "depois que os médicos fizeram o humanamente possível para salvar sua vida". 
Ver essa foto no Instagram

R.I.P #AnthonyGalindo ??

Uma publicação compartilhada por Papijoe (@iamelpapijoe) em

Edgardo Anthony Galindo Ibarra nasceu em Caracas, na Venezuela, e integrou o grupo Menudo no período de 1995 a 2000. Era pai de Elizabeth, fruto do relacionamento com a ex-companheira Michelle Matos.
A filha do cantor fez uma despedida emocionada. Escreveu: "Meu coração se recorda de meu pai como um homem alegre e divertido. Devido à distância, não pude compartilhar estes momentos difíceis, mas meu coração sempre estará com ele. Agradeço infinitamente por ter me dado a vida. Espero que Deus o receba em seus braços e siga levando alegria ao céu".

Veja Também

Adoção de pets ajuda no combate e tratamento da depressão

Escritora do ES usa música e poesia para vencer a depressão na pandemia

Como buscar o equilíbrio diante de tantas incertezas?

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar. Também é possível receber apoio emocional via internet (www.cvv.org.br), email, chat e Skype 24 horas por dia.

DICAS

Veja como detectar sinais de que uma pessoa precisa de ajuda e dicas de como auxiliá-la.
SINAIS SIMPLES
  • Falar sobre querer morrer, não ter propósito, ser um peso para os outros ou estar se sentindo preso ou sob dor insuportável
  • Procurar formas de se matar
  • Usar mais álcool ou drogas
  • Agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável
  • Dormir muito ou pouco
  • Se sentir isolado
  • Demonstrar raiva ou falar sobre vingança
  • Ter alterações de humor extremas
O QUE FAZER
  • Não deixe a pessoa sozinha
  • Tire de perto armas de fogo, álcool, drogas ou objetos cortantes
  • Leve a pessoa para uma assistência especializada
  • Ligue para canais de ajuda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados