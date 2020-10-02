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Morre o desembargador aposentado do TJES Roberto da Fonseca Araújo

Ele foi promovido a desembargador em setembro de 2011 e se aposentou em 2013. Faleceu aos 77 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:42

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:42

Desembargador aposentado Roberto da Fonseca Araújo, que morreu em 2020
Desembargador aposentado Roberto da Fonseca Araújo, em foto de arquivo, durante uma sessão do Tribunal de Justiça Crédito: Divulgação/TJES
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que morreu, nesta sexta-feira (02), o desembargador aposentado Roberto da Fonseca Araújo. O presidente do TJES,  Ronaldo Gonçalves de Sousa, lamentou, por meio de nota, o falecimento do magistrado. Araújo tinha 77 anos.
Natural do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, o desembargador tomou posse como juiz em 1981.
Exerceu as funções de juiz de direito em Afonso Cláudio, Serra, Vitória, Mimoso do Sul, Alegre, Itapemirim, Alfredo Chaves, Ecoporanga, entre outras comarcas do Estado.
Foi promovido a desembargador em setembro de 2011, assumindo as funções na 3ª Câmara Cível do TJES, vindo a se aposentar em 2013, aos 70 anos.
O magistrado deixa esposa e três filhas. Em razão da pandemia de Covid-19, não houve velório. O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra.

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