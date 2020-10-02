Morre o desembargador aposentado do TJES Roberto da Fonseca Araújo

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que morreu, nesta sexta-feira (02), o desembargador aposentado Roberto da Fonseca Araújo. O presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa, lamentou, por meio de nota, o falecimento do magistrado. Araújo tinha 77 anos.
Natural do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, o desembargador tomou posse como juiz em 1981.
Exerceu as funções de juiz de direito em Afonso Cláudio, Serra, Vitória, Mimoso do Sul, Alegre, Itapemirim, Alfredo Chaves, Ecoporanga, entre outras comarcas do Estado.
Foi promovido a desembargador em setembro de 2011, assumindo as funções na 3ª Câmara Cível do TJES, vindo a se aposentar em 2013, aos 70 anos.
O magistrado deixa esposa e três filhas. Em razão da pandemia de Covid-19, não houve velório. O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra.