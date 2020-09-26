David Klippel, vereador de Marechal Floriano, morre aos 60 anos

David Klippel (PRTB), vereador de Marechal Floriano , morreu no final da tarde desta sexta-feira (25). Klippel tinha 60 anos e estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. A família preferiu não dar detalhes sobre a doença que o político enfrentava.

Eleito como vereado por três vezes, ele atuou na Câmara Municipal de Marechal Floriano pela primeira vez entre 1997 e 2000. Voltou ao cargo público em 2013 e foi reeleito em 2016. Atualmente, Klippel estava afastado do cargo por motivo de doença.

David Klippel também foi presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano nos anos de 2017 e 2018.

O corpo do vereador é velado na manhã deste sábado (26), com todos os protocolos contra Covid-19, na Câmara Municipal de Marechal Floriano. O sepultamento está marcado para o final da manhã, no cemitério de Soído de Baixo.