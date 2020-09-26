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Obituário

1960
2020
David Klippel, vereador de Marechal Floriano, morre aos 60 anos
Vereador estava afastado do cargo por motivo de doença. Família não quis dar detalhes sobre a causa da morte

Barbara Oliveira

Repórter

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 09:06

Publicado em

26 set 2020 às 09:06
David Klippel (PRTB), vereador de Marechal Floriano, morreu no final da tarde desta sexta-feira (25). Klippel tinha 60 anos e estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. A família preferiu não dar detalhes sobre a doença que o político enfrentava.
Eleito como vereado por três vezes, ele atuou na Câmara Municipal de Marechal Floriano pela primeira vez entre 1997 e 2000. Voltou ao cargo público em 2013 e foi reeleito em 2016. Atualmente, Klippel estava afastado do cargo por motivo de doença.
David Klippel também foi presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano nos anos de 2017 e 2018.
O corpo do vereador é velado na manhã deste sábado (26), com todos os protocolos contra Covid-19, na Câmara Municipal de Marechal Floriano. O sepultamento está marcado para o final da manhã, no cemitério de Soído de Baixo.
David Klippel deixa esposa e duas filhas.

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