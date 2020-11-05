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Morre a atriz Elsa Raven, dos filmes 'De Volta Para o Futuro' e 'Titanic'

A atriz americana tinha 91 anos e atuou também em séries como Seinfeld
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:36

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:36

Elsa Raven em 'De Volta Para o Futuro'
Elsa Raven em 'De Volta Para o Futuro' Crédito: IMDB
Elsa Raven, atriz que atuou em filmes como De Volta Para o Futuro e Titanic, morreu aos 91 anos, na terça-feira, 3, em sua casa, em Los Angeles (EUA). A morte foi confirmada por seu agente, David Shaul.
Ao longo de sua longa carreira, ela atuou ainda em série de TV como Everybody Loves Raymond, 3rd Rock From The Sun e Seinfeld, mas deve ser lembrada mesmo como a Senhora Clocktower, de De Volta Para o Futuro. No filme de 1985, ela aparece pedindo doações na frente de Marty McFly e de sua namorada, dizendo que era urgente ajudar a salvar uma torre.
Para Titanic, ela gravou diversas cenas, mas a mais conhecida, que aparece também no clipe de My Heart Will Go On, música de Celine Dion que é tema do longa estrelado, mostra a personagem deitada na cama enquanto o navio afunda.
Também no cinema, ela interpretou a escritora Gertrude Stein no filme A Arte do Amor. Seu último trabalho foi em 2011, no filme Answers to Nothing.

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