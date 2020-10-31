Morre Sean Connery, famoso por interpretar James Bond, aos 90 anos

O ator escocês Sean Connery na pele de James Bond Crédito: Arquivo

Famoso por viver o primeiro James Bond da história do cinema, o ator Sean Connery morreu na manhã deste sábado (31), aos 90 anos. Ele tinha problemas de saúde e estava nas Bahamas.

A informação foi divulgada pelo site da BBC, que confirmou a notícia com a família do ator. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Além do papel do histórico espião, Connery ganhou fama ao participar de outras produções, como "Indiana Jones". Ele chegou a receber um Oscar em 1988, além de dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro.

O escocês estava aposentado do mundo artístico havia mais de dez anos e aproveitava parte de seu tempo livre jogando golfe, uma de suas paixões.

CARREIRA

O ator ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1988 pela atuação em "Os Intocáveis". Foi agraciado com dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro. A atuação em "O Nome da Rosa", adaptação do livro de Umberto Eco, foi muito elogiada. O filme foi lançado em 1986.

Sean Connery recebeu a Ordem da Legião de Honra do governo francês. Em 5 de julho de 2000, ganhou o título de sir, concedido pela rainha Elizabeth, que ele fez questão de receber na Escócia, vestido com o traje kilt.