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Luto no cinema

Morre Sean Connery, famoso por interpretar James Bond, aos 90 anos

Ator escocês estava aposentado do mundo artístico havia mais de dez anos e aproveitava parte de seu tempo livre jogando golfe, uma de suas paixões

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 11:17
O ator escocês Sean Connery na pele de James Bond
O ator escocês Sean Connery na pele de James Bond Crédito: Arquivo
Famoso por viver o primeiro James Bond da história do cinema, o ator Sean Connery morreu na manhã deste sábado (31), aos 90 anos. Ele tinha problemas de saúde e estava nas Bahamas.
A informação foi divulgada pelo site da BBC, que confirmou a notícia com a família do ator. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Além do papel do histórico espião, Connery ganhou fama ao participar de outras produções, como "Indiana Jones". Ele chegou a receber um Oscar em 1988, além de dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro.
O escocês estava aposentado do mundo artístico havia mais de dez anos e aproveitava parte de seu tempo livre jogando golfe, uma de suas paixões.

CARREIRA

O ator ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1988 pela atuação em "Os Intocáveis". Foi agraciado com dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro. A atuação em "O Nome da Rosa", adaptação do livro de Umberto Eco,  foi muito elogiada. O filme foi lançado em 1986.
Sean Connery recebeu a Ordem da Legião de Honra do governo francês. Em 5 de julho de 2000, ganhou o título de sir, concedido pela rainha Elizabeth, que ele fez questão de receber na Escócia, vestido com o traje kilt.
Filho de família operária, nascido em 25 de agosto de 1930 em Edimburgo, preferiu a carreira de ator a de jogador de futebol aos 23 anos. Aos 33 anos, pouco conhecido, foi escolhido para dar vida ao espião James Bond nos cinemas porque o Roger Moore, preferido para o papel, não tinha disponibilidade. Foram seis "007" entre 1963 e 1971, além de um filme fora da série original, em 1983.

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