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Frank Aguiar decide assumir nome de batismo

Cantor piauiense afirma que 'sempre é possível se reinventar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:13

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:13

O cantor Frank Aguiar
O cantor Frank Aguiar Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
Após 30 anos de carreira, Frank Aguiar, 50, decidiu mudar o seu nome artístico. De acordo informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (12), o cantor assume a partir de agora o nome de batismo, Francineto Luz de Aguiar.
"Sempre que eu fico comigo mesmo, algo está me pedindo para assumir o meu nome de sangue, de identidade, que é Luz Aguiar, um nome lindo. Por falar nisso, Luz Aguiar mostra diariamente o quanto é possível se reinventar e não ficar 'parado no tempo'", disse o músico acrescentando que é grato ao "nome fantasia" Frank.

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Segundo ele, "foi preciso todo esse tempo" para que percebesse que é preciso assumir a sua verdadeira identidade. O músico piauiense está recebendo apoio dos seus fãs, que apoiam a decisão da mudança de nome.
Aguiar acredita que nunca é tarde para se reinventar. "As canções atuais transmitem uma mensagem positiva com muita luz. É algo que toca no emocional com uma mensagem verdadeira. A música é a mensagem e nós, artistas, somos apenas os mensageiros. Luz Aguiar tem muito mais a ver com essa nova fase que estou vivendo" disse o artista.
Por meio das redes sociais, Luz Aguiar tem compartilhado recados motivacionais sobre fé e esperança com os fãs. Ele também compartilha conteúdos divertidos e interativos em seu perfil, como vídeos, fotos, enquetes, recordações, momentos especiais e divulgações na carreira, além de muitas mensagens positivas e motivacionais.
Conhecido por seus gritos, Aguiar também prepara um livro com mensagens positivas. "O livro vai mexer bastante com a emoção das pessoas, porque vai falar sobre prosperidade, felicidade... É um livro muito bom", contou ao jornal Folha de S. Paulo no começo do ano.
Ver essa foto no Instagram

E aí, galera! Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem. Dê, mas não permita que te usem. Ame sem deixar que abusem do seu coração. Confie, mas não seja ingênuo. Escute sem perder a sua voz. E o principal: seja LUZ A GUIAR os passos em direção à vitória. Uma mente leve eleva a alma! Por isso, seja luz por onde passar! Que tipo de luz você tem sido? Comente aqui! E no próximo dia 21, a partir das 18h, tem a live FRANK NO CASTELO para vocês curtirem. Vai ser top demais! Vai lá no meu canal no YouTube e ative o sininho para não ficar de fora dessa festa! Sejamos luz! Auuu! #FrankAguiar #FranknoCastelo #LuzAguiar #Luz #sejaluz #evolução #live #instagram #youtube

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