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Cantora Sienna Belle muda nome artístico para lançar single teen

No próximo dia 29 de maio, Sienna lança Faça o Bem, canção composta pelo produtor uruguaio Cabrera e Brenno Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:11

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:11

A cantora Sienna
A cantora Sienna Crédito: Reprodução/Instagram @siennabelle
Envolvida em diversos projetos de TV, internet e musicais, Sienna Belle reforça versatilidade mudando o nome artístico para Sienna. A transformação lhe direciona para uma nova fase de sua carreira, que chega acompanhada de um projeto recheado de hits destinado aos adolescentes.
Com produção musical de Cabrera, responsável por sucessos de Claudia Leitte, Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo e Luciano e Simone e Simaria, a cantora já está com novidades. No próximo dia 29 de maio, Sienna lança Faça o Bem, canção composta pelo produtor uruguaio e Brenno Casagrande, que revela em sua letra madura um ensinamento que promete preencher os corações e nos conectar com quem amamos, neste momento de distanciamento social.
Eu me sinto em primeiro lugar muito grata por tudo que está acontecendo e extremamente feliz por estar trabalhando com Cabrera que é um gênio. Ele fez uma música que é minha cara, conta Sienna.

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Para ela, a quarentena tem sido mais do que um tempo de reflexão, a atriz e cantora tem aproveitado o período para tirar muitos sonhos do papel e enfrentar novos desafios. Levando em consideração que nem tudo foi cancelado, ela acredita que a esperança e a imaginação são capazes de mudar a nossa realidade em meio às aflições em que vivemos.
É uma ótima oportunidade de renovar os ares, respirar e recomeçar... fazermos o que estávamos com vontade e não ficarmos parado, aproveitarmos nosso tempo e resinificarmos tudo que tem acontecido, para quando voltar tudo ao normal, voltarmos com mais gás, completa.

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Se adaptando ao cenário atual, gravou seu novo clipe em casa, com ajuda da família, respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde. Neste novo projeto, ela prepara músicas dançantes, feats e grandes surpresas. O ritmo classificado como pop, explora um outro lado de seu talento, mostrando que está preparada para iniciar uma fase mais madura.
Eu estou crescendo e senti necessidade desta transição de público, afinal é a faixa etária que me encaixo. O clipe em casa foi um pouco complicado, mas, no final tudo acabou dando certo e está ficando lindo! Confesso que foi um dos clipes mais gostosos que já gravei... amei que gravei no meu quarto, no meu quintal, mostrei um pouquinho da minha intimidade e do meu estilo, nas minhas roupas, maquiagem e o mais importante, a música. Espero que todos gostem, estou ansiosa para que todos conheçam esta minha nova versão musical, vem muita coisa por aí. Aos meus fãs, preparo muitas novidades, finaliza Sienna.

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