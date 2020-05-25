Ex-BBB Guilherme Napolitano revela que quase foi preso na Austrália

Guilherme Napolitano, brother do "BBB 20", surpreendeu os fãs neste domingo (24) ao revelar uma história para lá de inusitada. No perrengue internacional, o ex-participante do reality da Globo confidenciou episódio em que quase foi preso no exterior.
O modelo fez um intercâmbio para a Austrália, onde aprendeu a falar inglês. No entanto, quase acabou sendo preso no país.
Eu estava na Austrália no dia que o Osama Bin Laden foi encontrado pelos americanos. Eu estava com uma camiseta escrito em árabe, eu tinha ganhado do meu amigo. A polícia me parou, me abordou e me levou para delegacia só por conta da camiseta, relatou.
Eu expliquei que era brasileiro, mas eu estava sem meu passaporte. Eu tinha perdido minha carteira. Fiquei assustado, porém, deu tudo certo, porque o cara que morava comigo levou meu passaporte para mostrar que eu não tinha nada a ver, continuou ele.