Após foto, Juju Salimeni nega procedimento estético: 'Foxy eyes'

Juju Salimeni publicou uma foto em que surgiu bastante decotada com um texto de reflexão em seu perfil do Instagram nesta sexta (29). Mas o que acabou chamando a atenção dos seguidores foi o rosto da apresentadora.
Na legenda, Juju escreveu: "A realidade é sempre essa, quando eu sei quem eu sou, a sensação é de dever cumprido. Vai muito além da nossa aparência, mas, sim, daquilo que agregamos na vida de alguém. Bom mesmo é olhar pra trás e ter uma grande sensação de alívio. De que entregamos o que realmente tínhamos para aquele momento. Só fica quem tem que ficar. Nada diferente disso".
Alguns fãs logo questionaram a aparência da loira e pediram que ela parasse de se submeter a novos procedimentos estéticos como a aplicação de botox, que ela mesma já admitiu fazer. No entanto, ela esclareceu: "Não é botox amore, é o estilo de maquiagem. Chama-se 'foxy eyes' ou 'olhos de raposa'. Está super em alta e levanta muito o olhar! Eu, particularmente, amo".