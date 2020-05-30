Após foto, Juju Salimeni nega procedimento estético: 'Foxy eyes'

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A realidade e? sempre essa, quando eu sei quem eu sou, a sensac?a?o e? de dever cumprido. Vai muito ale?m da nossa apare?ncia, mas sim daquilo que agregamos na vida de algue?m. Bom mesmo e? olhar pra tra?s e ter uma grande sensac?a?o de ali?vio. De que entregamos o que realmente ti?nhamos para aquele momento. So? fica quem tem que ficar. Nada diferente disso ? (a mudança no rosto não é de procedimentos estéticos, é apenas o estilo de maquiagem foxy eyes ou olhos de raposa)