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"Botox"

Após foto, Juju Salimeni nega procedimento estético: 'Foxy eyes'

Apresentadora negou que 'carão' seja causado por excesso de aplicações de botox e esclareceu que tem adotado novo estilo de maquiagem para levantar o rosto e o olhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:10

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:10

A apresentadora Juju Salimeni
A apresentadora Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
Juju Salimeni publicou uma foto em que surgiu bastante decotada com um texto de reflexão em seu perfil do Instagram nesta sexta (29). Mas o que acabou chamando a atenção dos seguidores foi o rosto da apresentadora. 
Na legenda, Juju escreveu: "A realidade é sempre essa, quando eu sei quem eu sou, a sensação é de dever cumprido. Vai muito além da nossa aparência, mas, sim, daquilo que agregamos na vida de alguém. Bom mesmo é olhar pra trás e ter uma grande sensação de alívio. De que entregamos o que realmente tínhamos para aquele momento. Só fica quem tem que ficar. Nada diferente disso". 

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Alguns fãs logo questionaram a aparência da loira e pediram que ela parasse de se submeter a novos procedimentos estéticos como a aplicação de botox, que ela mesma já admitiu fazer. No entanto, ela esclareceu: "Não é botox amore, é o estilo de maquiagem. Chama-se 'foxy eyes' ou 'olhos de raposa'. Está super em alta e levanta muito o olhar! Eu, particularmente, amo". 

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