Foto: Kayky Brito surge bombadão na web e surpreende fãs: 'Gato'

Kayky Brito deixou os fãs babando nesta sexta (29) ao surgir sem camisa em um clique para lá de sensual no Instagram. Na foto, o ator acabou exibindo o abdômen trincado e os músculos bombados.
Fazendo careta, o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foram os braços definidos e o shape do bonitão em pleno período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Cansado de ouvir notícias fraudulentas? Tire uma selfie ou coma uma fruta, brincou Kayky na legenda do post.
Em pouco tempo, o ator recebeu uma enxurrada de elogios. "Tá trincado, hein!", disse um fã. Outra comentou: "O homem mais gato deste site". Um internauta ainda brincou: "Tá gordo, hein!".