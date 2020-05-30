Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exibiu o corpão!

Foto: Kayky Brito surge bombadão na web e surpreende fãs: 'Gato'

Ator bonitão exibiu o corpão em clique sensual e fãs ficaram babando com a boa forma de Kayky Brito em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:59

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:59

O ator Kayky Brito
O ator Kayky Brito Crédito: Reprodução/Instagram @kayky.brito
Kayky Brito deixou os fãs babando nesta sexta (29) ao surgir sem camisa em um clique para lá de sensual no Instagram. Na foto, o ator acabou exibindo o abdômen trincado e os músculos bombados. 
Fazendo careta, o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foram os braços definidos e o shape do bonitão em pleno período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Cansado de ouvir notícias fraudulentas? Tire uma selfie ou coma uma fruta, brincou Kayky na legenda do post. 

Veja Também

Cantora capixaba é apontada como namorada de Roberto Carlos

Bárbara Evans se casa com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Latino é processado por calote de R$ 9 mil em hospital

Em pouco tempo, o ator recebeu uma enxurrada de elogios. "Tá trincado, hein!", disse um fã. Outra comentou: "O homem mais gato deste site". Um internauta ainda brincou: "Tá gordo, hein!". 
Ver essa foto no Instagram

?Cansado de ouvir notícias fraudulentas ? Tire uma selfie ou coma uma fruta ?

Uma publicação compartilhada por ?? (@kayky.brito) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados