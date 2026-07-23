Ônibus é apedrejado após motorista não parar no ponto na Serra

Um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que seis pessoas arremessaram pedras contra o veículo enquanto passava pelo ponto de ônibus.





O condutor relatou aos militares que o grupo se revoltou após ele não parar para o embarque. Segundo o motorista, o ônibus já estava muito próximo do ponto quando as pessoas fizeram o sinal, o que impossibilitou a parada do coletivo em segurança.





Por causa da situação, os passageiros precisaram desembarcar do ônibus. Após o caso ser comunicado a outras equipes da Polícia Militar que atuam na região, o motorista seguiu viagem.