Cantora capixaba é apontada como namorada de Roberto Carlos

O romance teria começado antes do período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus e continuado à distância durante a quarentena.

Ainda segundo o programa de entretenimento, a cantora de 27 anos é da mesma cidade que o Rei, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tamara esteve no Rio de Janeiro no início de março deste ano e posou ao lado de Roberto em seu estúdio, na Urca. "Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão", escreveu ela na web ao postar o clique.