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Ex-The Voice

Cantora capixaba é apontada como namorada de Roberto Carlos

Tamara Angel, cantora capixaba que é da mesma cidade que Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, é apontada pelo programa 'A Tarde é Sua' como namorada do Rei
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:48

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:48

O cantor Roberto Carlos e a também cantora Tamara Angel, ex-The Voice
O cantor Roberto Carlos e a também cantora Tamara Angel, ex-The Voice Crédito: Reprodução/Instagram @tamaraangeloficial
Roberto Carlos pode estar vivendo um novo amor! De acordo com informações do programa "A Tarde é Sua", o cantor capixaba estaria tendo um relacionamento com uma artista conterrânea. Trata-se de Tamara Angel, que fez parte da décima temporada do "The Voice Brasil", reality musical da Globo. 
O romance teria começado antes do período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus e continuado à distância durante a quarentena. 
Ainda segundo o programa de entretenimento, a cantora de 27 anos é da mesma cidade que o Rei, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tamara esteve no Rio de Janeiro no início de março deste ano e posou ao lado de Roberto em seu estúdio, na Urca. "Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão", escreveu ela na web ao postar o clique. 

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No dia 16 de janeiro ela já havia postado uma foto com o cantor de 79 anos. "Um TBT memorável com o Rei e cachoeirense. Muita admiração e respeito pelo conterrâneo", legendou ela, na ocasião. 
Tamara Angel, que já deu entrevista para A GAZETA, começou a carreira como cover de Avril Lavigne e já se apresentou em shows para até mais de três milhões de pessoas, quando cantou na Parada LGBT+ de São Paulo

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Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão @robertocarlosoficial ?

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