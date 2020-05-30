Cantora capixaba é apontada como namorada de Roberto Carlos

Roberto Carlos pode estar vivendo um novo amor! De acordo com informações do programa "A Tarde é Sua", o cantor capixaba estaria tendo um relacionamento com uma artista conterrânea. Trata-se de Tamara Angel, que fez parte da décima temporada do "The Voice Brasil", reality musical da Globo.
O romance teria começado antes do período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus e continuado à distância durante a quarentena.
Ainda segundo o programa de entretenimento, a cantora de 27 anos é da mesma cidade que o Rei, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tamara esteve no Rio de Janeiro no início de março deste ano e posou ao lado de Roberto em seu estúdio, na Urca. "Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão", escreveu ela na web ao postar o clique.
No dia 16 de janeiro ela já havia postado uma foto com o cantor de 79 anos. "Um TBT memorável com o Rei e cachoeirense. Muita admiração e respeito pelo conterrâneo", legendou ela, na ocasião.