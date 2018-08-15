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ENTREVISTA

Eliminada do 'The Voice', capixaba avalia: 'Não me arrependo de nada'

Tamara está confiante com futuro da carreira e virá ao Espírito Santo visitar a família no fim do mês

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 14:51
 
. Crédito: Reprodução/TV Globo
Tamara Angel, de 27 anos, faz jus ao título de capixaba e, em entrevista ao Gazeta Online, usa até um trecho de música de Roberto Carlos para definir como foi a experiência no "The Voice Brasil": "Foram muitas e fortes emoções". Ex-integrante do time de Lulu Santos, ela garante que o técnico deu toda atenção durante os ensaios e agradece que o público também tenha a apoiado nesse período. Agora, a capixaba, que mora em São Paulo, pretende turbinar ainda mais a carreira com a fama que ganhou depois que apareceu no reality da Globo.
Tamara Angel, primeira capixaba eliminada do The Voice Brasil 2018; ainda restam dois capixabas nesta edição do programa Crédito: Reprodução/Isabella Pinheiro/Gshow
"Eu fiquei muito feliz, gostei muito da minha apresentação e não me arrependo de nada que eu possa ter feito ou errado durante os ensaios e durante os shows. Foi uma batalha e tanto, mas também está me rendendo muitos elogios nas redes sociais. Estou muito feliz com o resultado", garante, se referindo à apresentação que fez de "Tudo o Que Elas Gostam de Escutar", de Charlie Brown Jr, na noite desta terça-feira (14), primeiro dia dos duelos do programa.
Ela cantou ao lado da carioca Priscila Tossan. "E o fato de ela ser carioca também pesou. Porque, na plateia, a maioria é do Rio de Janeiro", avalia.
Eu venho, até hoje, subindo de degrau em degrau e esse (degrau) me jogou la em cima
Tamara Angel, capixaba, sobre participação no The Voice
Perguntada sobre como está na carreira, Tamara brinca: "Carreira não, ainda estou na luta (risos)". No entanto, ela enxerga sua participação no reality como uma forma de alavancar os shows e aumentar sua visibilidade no meio artístico. "Acho que vai abrir muitas portas. Acredito que muita coisa boa vai acontecer e eu, com certeza, vou seguir no ramo", destaca.
Segundo a capixaba, desde que apareceu pela primeira vez no programa, a procura pelas suas apresentações já aumentou: "Muita gente me procurando. Não estou dando nem conta de responder todo mundo".
ROCK DESVALORIZADO
Ainda que esteja eliminada, Tamara diz estar contente e satisfeita. Ela só fez uma ressalva quanto à decisão de Lulu: "Só fiquei um pouco triste de ele não ter favorecido o rock", mas contrapõe: "Ele é incrível, foi um técnico maravilhoso, aprendi bastante com ele durante os nossos encontros e ele só deu dica boa. Só tenho a agradecer".
> No "The Voice", Lulu Santos elogia capixaba: "Que orgulho eu tenho"
OPINIÕES FAVORÁVEIS
Terminada a apresentação, Tiago Leifert passou a bola para Michel Teló comentar sobre a apresentação. Ele disse que Tamara é incrível e que o que mais chamou a sua atenção foi a presença de palco dela durante a canção. "As duas são artistas prontas já", alertou.
Lulu Santos disse estar orgulhoso das meninas. "Que orgulho eu tenho de vocês. Vocês são o que a gente espera ver aqui. Essa cascata de vontade, de talento, de garra. Tamara, você representa uma tradição na qual eu me encaixo, também, que é da mina roqueira brasileira, que não começa em Rita Lee e não vai acabar com Pitty. Você defende o seu rock. Obrigado pela sua garra, explosão e energia... Essa apresentação foi um escândalo".

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