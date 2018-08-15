Eliminada do 'The Voice', capixaba avalia: 'Não me arrependo de nada'

"Eu fiquei muito feliz, gostei muito da minha apresentação e não me arrependo de nada que eu possa ter feito ou errado durante os ensaios e durante os shows. Foi uma batalha e tanto, mas também está me rendendo muitos elogios nas redes sociais. Estou muito feliz com o resultado", garante, se referindo à apresentação que fez de "Tudo o Que Elas Gostam de Escutar", de, na noite desta terça-feira (14), primeiro dia dos duelos do programa.