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"BBB 21"

Após aparecer 3 vezes, mulher de Caio tem mais seguidores que Lumena

Waléria Mota mostra dicas, dia a dia da família do fazendeiro do reality da Globo e torcida para o marido ganhar o R$ 1,5 milhão em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2021 às 15:19

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:19

BBB 21: a esposa do Caio, Waléria Mota, e a sister Lumena
BBB 21: a esposa do Caio, Waléria Mota, e a sister Lumena Crédito: Reprodução/Instagram
Após aparecer por três semanas seguidas no "BBB 21" pelo fato de Caio ter conquistado o prêmio do anjo nesse período, Waléria Mota, a esposa do fazendeiro, já conquistou mais de 257 mil seguidores só no Instagram - bem mais que os pouco mais de 150 mil que Lumena, participante do reality, tem na mesma rede social. 
Em seu perfil, Waléria tem mostrado dicas, o dia a dia da família do brother, torcida para Caio ganhar o R$ 1,5 milhão e muito mais. 

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No vídeo que passou no almoço do anjo deste domingo (28), Waléria chegou a brincar com Caio: "Daqui a pouco todo mundo vai enjoar de me ver aqui". E o confinado retrucou: "Amor, você estava maravilhosa". 

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