Após aparecer 3 vezes, mulher de Caio tem mais seguidores que Lumena

Após aparecer por três semanas seguidas no "BBB 21" pelo fato de Caio ter conquistado o prêmio do anjo nesse período, Waléria Mota, a esposa do fazendeiro, já conquistou mais de 257 mil seguidores só no Instagram - bem mais que os pouco mais de 150 mil que Lumena, participante do reality, tem na mesma rede social.
Em seu perfil, Waléria tem mostrado dicas, o dia a dia da família do brother, torcida para Caio ganhar o R$ 1,5 milhão e muito mais.
No vídeo que passou no almoço do anjo deste domingo (28), Waléria chegou a brincar com Caio: "Daqui a pouco todo mundo vai enjoar de me ver aqui". E o confinado retrucou: "Amor, você estava maravilhosa".