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"Pet do Projota"

"BBB 21": capixaba Arthur pede para ser chamado de Prior e web faz piada

Crossfiteiro de Conduru, no Sul do Espírito Santo, disse que vai colocar fogo no parquinho e quer ser chamado pelo sobrenome do participante mais polêmico do "BBB 20"

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2021 às 15:48
BBB 21: Carla Diaz e Arthur na sala da casa
BBB 21: Carla Diaz e Arthur na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur deixou os espectadores do "BBB 21" de queixo caído neste domingo (28). Enquanto conversava com outros colegas de confinamento, o crossfiteiro capixaba se comparou ao polêmica Felipe Prior, da edição do reality da Globo do ano passado. 
Em determinado momento, o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, soltou: "Vou botar fogo no parquinho. Me chame de Arthur Prior a partir de agora. Quem não já gosta de mim, vai passar a me odiar". 
Na internet, o comentário acabou rendendo dezenas de piadas que ainda zombam da forma com que Arthur está jogando e, até, como ele anda levando o relacionamento com Carla Diaz dentro do confinamento. 

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"A mediocridade do homem se espelhando em um outro homem completamente medíocre", considerou uma internauta pelo Twitter. Outra postou um meme de Jojo Todynho e legendou: "O arthur disse que a partir de hoje é para chamar ele de "arthur prior" porque ele vai colocar fogo no parquinho". "Expectativa: Arthur Prior. Realidade: Pet do Projota", brincou outro fã na mesma rede social. 
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