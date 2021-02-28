"BBB 21": capixaba Arthur pede para ser chamado de Prior e web faz piada

BBB 21: Carla Diaz e Arthur na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Arthur deixou os espectadores do " BBB 21 " de queixo caído neste domingo (28). Enquanto conversava com outros colegas de confinamento, o crossfiteiro capixaba se comparou ao polêmica Felipe Prior, da edição do reality da Globo do ano passado.

Em determinado momento, o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, soltou: "Vou botar fogo no parquinho. Me chame de Arthur Prior a partir de agora. Quem não já gosta de mim, vai passar a me odiar".

Na internet, o comentário acabou rendendo dezenas de piadas que ainda zombam da forma com que Arthur está jogando e, até, como ele anda levando o relacionamento com Carla Diaz dentro do confinamento.

"A mediocridade do homem se espelhando em um outro homem completamente medíocre", considerou uma internauta pelo Twitter. Outra postou um meme de Jojo Todynho e legendou: "O arthur disse que a partir de hoje é para chamar ele de "arthur prior" porque ele vai colocar fogo no parquinho". "Expectativa: Arthur Prior. Realidade: Pet do Projota", brincou outro fã na mesma rede social.

o arthur disse que a partir de hoje é para chamar ele de "arthur prior" porque ele vai colocar fogo no parquinho #bbb21 pic.twitter.com/wpAasxvNg9 — cris dias (@crisayonara) February 28, 2021

Arthur falando pra chamar ele de Arthur Prior e eu só consigo pensar nisso: pic.twitter.com/fTM7IlO8Kp — PH_14 (@PHconceLLos) February 28, 2021