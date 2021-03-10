Simone e Simaria deixam o The Voice Kids

A dupla sertaneja Simone e Simaria no palco do The Voice, na Globo Crédito: Globo/João Cotta

Simone e Simaria deixam o time de jurados do The Voice Kids, em 2021, após três edições e duas vezes campeãs da competição. Elas anunciaram o afastamento nesta terça-feira (9) alegando que não é possível conciliar o cronograma de gravação com os cuidados com a maternidade.

Simone, que deu à luz a Zaya em fevereiro, nos Estados Unidos, afirmou que espera em breve estar com todos do programa. "Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa", disse.

Simaria agradeceu a parceria com a TV Globo. "Agradecemos muito a parceria nestes três anos com a TV Globo. Temos o The Voice Kids como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando a atração e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa", afirmou.

A dupla disse que segue divulgando o DVD "Debaixo do Meu Telhado", lançado em formato de EP, com quatro músicas, em novembro do ano passado. O álbum teve 180,4 milhões de visualizações no Youtube e a música de trabalho "Foi Pá Pum", com 125 milhões.

O EP foi lançado em quatro faixas já acompanhadas de vídeos gravados, em um palco montado na casa de Simone, em Alphaville, em São Paulo. Daí o nome, "Debaixo do Meu Telhado". A pré-produção foi feita na casa de Simaria.

"Ela tem um estúdio lá e chamou os compositores, produtores, para finalizar tudo", explica Simone. "É coisa de louco fazer tudo isso em 15 dias, né? Simone pedia logo as músicas para decorar e mandamos tudo em cima da hora. Compondo e produzindo em simultâneo. Foi difícil para todo mundo", diz Simaria.

A primeira música lançada é a romântica "Foi Pa Pum", composta por Daniel Caon, namorado de Rafa Kalimann, e Juan Marcos, da dupla com Vinicius. "O estilo segue muito popular, bem povão, que o pessoal gosta de ouvir. Seguimos a linha do que está rolando agora, piseirinhos misturados com sertanejo. A 'Pá Pum' é supersuingada", conta Simaria.

O EP traz ainda "Aí Lascou", com participação do cantor Dilsinho; "Na Classe", com Bruno & Marrone; e "Presente de Deus". A segunda parte virá em janeiro. "Eu que escolhi as participações. No começo queríamos um sertanejo mais antigo, com Zezé Di Camargo e Luciano, uma faixa mais velha deles e uma nova nossa. Mas as coisas foram mudando de rumo, aí liguei para Marrone e eles toparam na hora. Dilsinho, uma graça, também topou", conta Simaria.