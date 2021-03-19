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Precisa de R$ 17 mil

Mestra de bateria de carnaval do ES rifa instrumentos para fazer cirurgia

Crystal Vettoraci, de 28 anos, está com problemas na coluna pelo tamanho dos seios e precisa se submeter a uma cirurgia plástica de redução com urgência. Ela também realiza uma Vakinha

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 mar 2021 às 10:00
A mestre de bateria do BatuqDellas, Crystal Vettoraci
A mestra de bateria do BatuqDellas, Crystal Vettoraci Crédito: Tati Hauer
Dos R$ 17 mil que Crystal Vettoraci Candeia, de 28 anos, precisa, ela já conseguiu algo em torno de R$ 6 mil até esta quinta-feira (18). Com rifas e vaquinha na internet, a mestra de bateria do bloco BatuqDellas, do Carnaval de Vitória, está angariando o valor para se submeter a uma cirurgia plástica de redução dos seios, porque já está até com uma atrofia aguda na coluna por conta da falta de postura.
Natural de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, ela diz que sempre sentiu fortes dores nas costas por conta da condição de seus seios, mas que em 2020 a situação se agravou demais. “Ano passado chegou no meio do bloco e eu não aguentei mais por causa do peso dos meus seios. Minha coluna está totalmente inclinada. Fiz vários exames, até uma tomografia, mas tudo aponta para esse laudo”, fala.
A musicista procurou médicos especialistas, que indicaram a cirurgia plástica reparadora como única solução para Crystal. “O ortopedista me aconselhou a nem tocar mais até resolver essa situação. E como a cirurgia é caracterizada como estética, mesmo com laudo, os planos e SUS não aprovam”, argumenta.
Desde quando começou o processo para operar, Crystal já emagreceu 15 quilos (ela precisa eliminar 25, de acordo com orientação médica). Agora, faltam 10 quilos e alguns exames pré-operatórios. Ela pretende ir para a mesa de cirurgia em agosto deste ano e ficará com a rifa e vaquinha abertos até maio. “Meu plano também não cobre vários exames. Então, além de pagar as consultas, estou tendo que arcar com esses custos. E os cerca de R$ 6 mil que já juntei já estão ajudando nisso também”, contabiliza.
A mestre de bateria do BatuqDellas, Crystal Vettoraci
A mestra de bateria do BatuqDellas, Crystal Vettoraci Crédito: Tati Hauer

OS PRÊMIOS

Crystal está sorteando dois prêmios por meio das rifas que está vendendo na internet. A primeira rifa custa R$ 20 cada cota e compreende uma caixa malacacheta e 5 aulas para aprender a tocar o instrumento. A segunda opção custa R$ 10 e prevê como premiação um tamborim e também cinco aulas com a própria mestre de bateria.
“Ganhei os instrumentos de amigos para sortear e decidi fazer a rifa. E como eu sei tocar, pensei de fazer o sorteio com as aulas porque não adianta a pessoa ganhar o instrumento e não saber usar. E sou eu mesma quem vai dar essas aulas, que serão marcadas com o ganhador. O sorteio será feito ao vivo no Instagram no dia 30 de maio”, detalha.

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Se os amigos a ajudaram a recolher os instrumentos, são eles também que estão dando suporte necessário para Crystal não sofrer com tantas dores neste período em que ela não consegue ainda operar. A musicista tem feito pilates regularmente além de outros exercícios físicos específicos para sua doença, que estão sendo ministrados por parceiros e colegas da eterna foliã.
“São coisas mais leves que eu posso fazer agora e que estão ajudando a eu não sentir tantas dores. Incomoda muito e eu não aguento mais. Estou correndo com toda essa questão dos exames e médicos para me livrar logo desse problema”, finaliza.

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