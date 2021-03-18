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"BBB 21": Arthur cai no choro com saudade de Projota: "Quero ir embora"

Capixaba do reality da Globo não segurou as lágrimas e lamentou eliminação do companheiro. Arthur chegou a cogitar a volta de Projota em um possível paredão falso e foi consolado por Pocah

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2021 às 08:54
BBB 21: O capixaba Arthur em festa na área externa da casa
BBB 21: O capixaba Arthur em festa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Durante a festa do líder Fiuk na noite desta quarta (17) no "BBB 21" o capixaba Arthur não se conteve e caiu no choro com saudades do companheiro de reality Projota, eliminado no paredão desta semana. 
"Eu estou triste, cara. Não queria sentir isso de novo. São 5 semanas, véi. Quando não eram meus amigos era eu, que estava lá. Só isso. eu não aguento mais. Só isso. Quero ir embora. Estou de saco cheio. Todo mundo que estava do meu lado foi embora. Saco cheio dessa (xingamento) já", disse o crossfiteiro do Espírito Santo, aos prantos. 
Pocah tentou aconselhar o bonitão e lembrou que fora do confinamento Arthur e Projota poderão manter a amizade, se assim desejarem. "Eu sei que é muito chato, mas lá fora a gente vai curtir muito, todo mundo. Vai ser (xingamento) o pós disso aqui, então aproveita o momento, Arthur. Aproveita o momento que você foi escolhido entre tantas pessoas para estar aqui. Milhares de pessoas se inscreveram para estarem aqui e você foi escolhido porque viram potencial, algo em você. Uma luz, um brilho", alertou a cantora. 

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"Mas doeu, velho. Queria aquele filho da (xingamento) barrigudo aqui, velho", finalizou Arthur, que ainda cogitou tratar-se de mais um paredão falso na esperança de Projota voltar para a casa. 

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