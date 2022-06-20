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Com dúvida? Conheça 6 tipos de air fryers para clicar e comprar

Indispensável para muita gente, as air fryers estão ganhando novos tamanhos, formatos e designers. Com isso, o preço pode variar entre R$ 300 a R$ 1.400
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 08:00

As AirFryers são aliadas para muitas pessoas na hora de preparar uma refeição
As AirFryers são aliadas para muitas pessoas na hora de preparar uma refeição Crédito: Montagem/Divulgação
Ela se tornou uma paixão nacional. É difícil entrar em uma casa hoje em dia e não notar logo de cara a famosa Air Fryer estampada na cozinha - até mesmo os motéis estão integrando o item em suas suítes. Há quem utilize tanto esse aparelho que costuma dispensar, na maioria das vezes, o microondas e até mesmo o fogão. Ou seja, cozinhar nunca foi tão prático quanto com a ajuda desse eletrodoméstico.
Só para ter noção da diversidade de alimentos que a air fryer é capaz de fazer, saiba que é possível “cozinhar” rabanada, empanadas, quibe, pudim e até bolinho de chuva. Com tantas receitas na conta, o aparelho está indo para o topo da lista de prioridades para as pessoas que estão em busca de uma casa nova. Me arrisco a dizer que, no caso das quem não são chegadas a “botar a mão na massa”,  já está quase no primeiro lugar.
Segundo o portal TechTudo, as fritadeiras elétricas funcionam como um forno portátil com uma resistência de aquecimento e uma potente ventoinha. O ar super quente, movimentado em alta velocidade pela ventoinha, vai cozinhar os alimentos mais rapidamente do que acontece em um forno convencional.

SEM ÓLEO

Ah, vale lembrar que a air fryer não utiliza nem uma gota de óleo. Esse, inclusive, é um dos maiores benefícios do eletrodoméstico. Assim, os alimentos feitos no aparelho possuem um valor calórico menor e também um baixo consumo de gorduras saturadas. Um aliado para a saúde e também para a segurança, pois dessa forma não há riscos de queimaduras.
Outra função muito útil do aparelho é o “timer”. Quando o tempo estipulado para cozinhar o alimento termina, o aparelho desliga automaticamente e ainda “avisa” através de um apito. Com isso, a comida dificilmente passa do ponto, ou pior, queima. A função também evita que a air fryer provoque incêndio em caso de esquecimento do aparelho ligado na tomada.
E para encontrar a Air Fryer perfeita para você, com um preço que caiba no bolso e ainda útil no dia a dia, “HZ” preparou uma lista com 6 opções de fritadeiras elétricas. Vale a pena conferir o que há disponível.

1- Fritadeira Sem Óleo Mondial, Family-IV

Fritadeira Sem Óleo Mondial, Family-IV
Fritadeira Sem Óleo Mondial, Family-IV Crédito: Divulgação
  • Essa é a mais comum na casa dos brasileiros. Prática e compacta, a Air Fryer da Mondial possui capacidade de 3,5 litros, painel em aço inox, 1500W de potência, 110V, 200°C de temperatura e um timer de 60 minutos. Você pode fritar seus alimentos preferidos com muita qualidade, sem usar óleo, sem fazer sujeira, sem deixar fumaça pela casa. Com a Air Fryer Family, é rápido, fácil e saudável preparar qualquer alimento. Pão de queijo, pastel, carnes, legumes, doces e outros pratos ficam prontos em minutos e servem toda a sua família. Essa é uma boa opção para a relação custo x benefício. Na Amazon, o preço médio é de R$369 (COMPRE AQUI)

2- Fritadeira Elétrica AirFryer Electrolux por Rita Lobo (EAF10)

Fritadeira Elétrica AirFryer Electrolux 3,2L por Rita Lobo (EAF10)
Fritadeira Elétrica AirFryer Electrolux 3,2L por Rita Lobo (EAF10) Crédito: Divulgação
  • A air fryer está tão presente na casa das pessoas que a Rita Lobo fez uma série de receitas específicas para usar o produto, que tem até a sua assinatura. Com um design mais oval, essa fritadeira elétrica da Electrolux também é uma opção muito boa no mercado. A capacidade desse aparelho é de 3,2 litros, a potência é de 1400W e há opção de escolher a voltagem 110V ou 220V (não é bivolt), na hora da compra. Entre os alimentos que a Air fryer comporta estão carnes, frangos, peixes, hambúrguer e batata. O preço médio deste produto na Americanas é de R$ 424 (COMPRE AQUI). Abaixo você confere uma receita de galeto na air fryer.

3- Fritadeira Sem Óleo - Air Fryer Philco Chrome

Fritadeira Sem Óleo - Air Fryer Philco Chrome 5,5 Litros Preta com Timer
Fritadeira Sem Óleo - Air Fryer Philco Chrome 5,5 Litros Preta com Timer Crédito: Divulgação
  • Essa fritadeira chama atenção logo de cara pelo tamanho interno. Com capacidade para 5,5 litros e um design que dará um toque de modernidade para sua cozinha, a fritadeira sem óleo Philco é prática e pode ser transportada para todos os lugares. Como é totalmente fechada, impede que o cheiro de fritura se propague pelo ambiente. A ficha técnica conta com uma potência de 1700W, voltagem de 110V e 220V (não bivolt). O tempo de cozimento varia de acordo com o alimento, que pode ser legumes, carnes, aves e peixes. O painel deste aparelho é manual. O preço médio na loja online Shoptime é de R$ 529,99 (COMPRE AQUI).

4- Fritadeira Elétrica AirFryer Philips Walita - RI9217

Fritadeira Elétrica - Airfryer Viva - Philips Walita - Black Edition
Fritadeira Elétrica - Airfryer Viva - Philips Walita - Black Edition Crédito: Divulgação
  • O original tinha que aparecer na nossa lista.  A única com Tecnologia Estrelar patenteada que garante o fluxo de ar por todos os lados, o cozimento mais rápido e uniforme, deixando os alimentos macios por dentro e crocantes por fora. São 1425W de potência e capacidade total do cesto de 2,6l e útil de 0,8kg. Com ajuste de temperatura de 80 a 200 graus, timer de 30 minutos e desligamento automático. Fácil de lavar: peças removíveis e preparadas para a máquina de lavar. O preço médio nas Americanas é de R$ 1.109,29 (COMPRE AQUI).

5- Fritadeira Britânia 12 Litros Air Fry Oven Preta BFR2100P

Fritadeira Britânia 12 Litros Air Fry Oven Preta BFR2100P
Fritadeira Britânia 12 Litros Air Fry Oven Preta BFR2100P Crédito: Divulgação
  • Vamos conhecer agora uma Air Fryer pra lá de moderna. Se você busca a praticidade, a Fritadeira Britânia 12 Litros Air Fry Oven Preta BFR2100P - 127 Volts é ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Ela possui capacidade de 12 litros, permitindo fazer receitas para toda a família, possui função desidratar que realça o sabor dos alimentos sem perder seu valor nutricional. O aparelho, que é 2 em 1: fritadeira e forno, frita com pouquíssimo ou nenhum óleo. O seletor de temperatura ajusta de 80 a 200°C e o timer é de 90 minutos. Além disso, a fritadeira possui função “Desidratar” com tempo ajustável entre 2hrs a 24hrs. O painel digital conta com 9 funções pré-programadas. O produto acompanha 2 assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível, além de proteção contra superaquecimento, luz interna e acabamento em inox. Potência: 1800W, Voltagem: 127 Volts. O preço médio nas lojas Americanas é de R$ 783,25 (COMPRE AQUI).

6- Fritadeira Super Fryer 10L Oster 3 em 1

Fritadeira Super Fryer 10L Oster 3 em 1
Fritadeira Super Fryer 10L Oster 3 em 1 Crédito: Divulgação
  • Com múltiplas funções, o aparelho é capaz de fritar sem óleo, assar, usar o espeto giratório e até desidratar. Com um design moderno, ela é perfeita para o dia a dia e garante refeições mais leves e saudáveis. Os acessórios inclusos tornam tudo ainda mais fácil e prático. Tecnologia 3 em 1: Assa, frita sem óleo e desidrata. Exclusiva função para desidratar alimentos: Preserve a garanta uma duração muito superior a um alimento fresco, mantendo grande parte do seu valor nutricional. Ideal para frutas, vegetais, ervas aromáticas, leguminosas, sementes, carne, peixe, e cereais. A Airfryer conta com 10 litros de capacidade, porta de vidro com luz interior e 127V. Potência: 1700W (127v) | 2200W (220v). O preço médio dela na Amazon é de R$ 1.399,00 (COMPRE AQUI)

O QUE REPARAR?

Agora vamos às funcionalidades da Air Fryer. Antes de comprar, é importante ficar atento a alguns pontos, como voltagem (de 110V à 220V), capacidade (de 3 à 12 litros), temperatura (até 220ºC) e potência (de 1270W a 1800W). A média de preço pode variar entre R$ 369 à R$ 1400, de acordo com a marca, tamanho e design.
Os modelos mais tradicionais são os com o formato redondo e o painél manual. Porém, versões mais sofisticadas também já estão ganhando espaço no mercado, com direito à duas assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível e a função 3 em 1: assa, frita sem óleo e desidrata.

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