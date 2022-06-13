O vazio de preencher-se demais

No acúmulo desses excessos fica mais difícil ver essa deficiência Crédito: Freepik

Queremos nos ocupar todo o tempo. Ocupar espaços, cobrir os vazios, não deixando nenhum momento para estar a sós com quem nunca nos abandona: nós mesmos. Pessoas extremamente atarefadas, grandes executoras realizando todas as atividades do dia no automático.

E no fim do dia, apesar de termos feito muito, de termos tudo o que precisamos materialmente, ainda brindamos a falta. Nessa sensação de desequilíbrio há a procura por algo que preencha e muitas vezes as compulsões vêm com tudo. Excesso de trabalho, de comida, de bebida, de pessoas, de participação social. Todo excesso esconde uma falta e com isso nota-se que a grande falta é de si.

No acúmulo desses excessos fica mais difícil ver essa deficiência e com isso nos afundamos mais em ocupar, tapar, preencher. Um tempo após ficar nesse estado, vem a exaustão, e esse fenômeno nos arremessa inegociavelmente para nossa companhia. É lá que mora o vazio e é hora de enfrentá-lo.