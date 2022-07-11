Conheça os melhores aparelhos de TV Box e saiba o que levar em conta na hora de escolher

Os pontos principais na hora de escolher um TV Box é sua memória RAM e capacidade de armazenamento Crédito: divulgação

Antes de darmos dicas sobre os melhores aparelhos de TV Box - em relação a custo benefício - para você curtir suas plataformas de streaming favoritas, é importante desmistificar uma "lenda urbana": TV Box, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não é sinônimo de pirataria ou recepção de sinal de TV ilegal.

Normalmente, os aparelhos (que podem ser em formato de caixinha ou mesmo um dongle, como o Chromecast, sendo acoplado atrás da TV) são usados para transformar uma televisão antiga - pode ser aquela de tubo mesmo - em uma smart TV, com conectividade para a internet (via Wi-Fi ou cabo ethernet) e loja de aplicativos para assistir Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, Disney +, Star + e tantos outros serviços, como jogos, música ou canais de assinatura.

O produto também é útil para televisores em que o sistema operacional parou de ser atualizado (aparelhos adquiridos de 2016 para trás, normalmente), o que faz com que alguns apps parem de funcionar ou mesmo não existam para download, como é o caso de um modelo Sony, sem Android TV, adquirido há cerca de cinco anos, por exemplo.

Porém, sempre tem um porém, na TV Box também podemos nos conectar a apps com listas de IPTV e, algumas, pirateiam indevidamente o sinal das TVs pagas, o famoso "gatonet". Esse tipo de servidor é ilegal, considerado crime, passível de punição judicial, mas não vamos nos alongar sobre o assunto.

CAPACIDADE

Polêmicas à parte, para escolher uma TV Box bacana, é preciso ficar de olho em algumas especificações. Um dos fatores mais importantes é o seu processador, que normalmente define a velocidade de processamento do aparelho, evitando travamentos. Uma TV Box que traga um processador Quad core de 2 GHz, já está de bom tamanho.

Fique de olho na Memória RAM - também decisivo para eventuais travamentos. Fuja dos aparelhos que apresentem apenas 1GB de memória. Aposte nos que possuem 2GB de RAM para cima. Se você gosta de jogar games, 4GB é o ideal. Mas, fique ligado, pois se não houver uma boa conexão com a internet, de, no mínimo, 50 mega, seu aparelho está sujeito a travamentos.

Também fique de olho no espaço de armazenamento interno, afinal, é lá que ficarão seus downloads, aplicativos, serviços de cachê (dados para que os apps funcionem com normalidade), games e tudo mais. Aposte em um aparelho de, no mínimo, 8 GB. Melhor é escolher um que possua 16 GB, mas nem sempre o preço desse tipo de produto cabe no bolso.

Em relação ao sistema operacional, o mais usado pelas TV Box é o Android, por conta de sua vasta loja de aplicativos. A maioria possuiu versões entre 7.1 e 9.1, mas já há opções com Android 10. Sem dúvidas, o mais completo é o iOs, presente na Apple TV.

O sistema operacional mais usado pelas TV Box é o Android Crédito: Divulgação

Observe também a conectividade. Muitos aparelhos possuem somente conexão com a internet via Wi-Fi. Se sua TV Box também contar com entrada ethernet, melhor, o que garante uma transmissão de dados com menos interferência. Confira, também, a quantidade de entradas HDMI e USB. Quanto mais entradas melhor para acoplar pen drives, HDs externos e consoles de games.

E, para terminar, a resolução é, sem dúvidas, um dos fatores mais importantes. Sua TV Box precisa seguir o padrão de qualidade de seu televisor. Há opções de aparelhos em Full HD 720p, 1080p e 4K (se sua televisão for compatível, claro). Algumas marcas também oferecem HDR e HDR10, que melhoram as cores e a nitidez.

QUAL APARELHO COMPRAR?

Apple TV 4K

Apple TV 4K (32 GB) Crédito: Apple

Indiscutivelmente, a melhor TV Box (não trava nunca!), mesmo com um preço de mercado um pouco acima das demais. Antes de descrevê-la, não precisa ficar cismado: não é necessário ter qualquer produto da Apple para usá-la. O aparelho conta com som Dolby Atmos e com uma qualidade de imagem High Frame Rate com tecnologia HDR, resolução 4K e Dolby Vision, proporcionando som e vídeo mais nítidos. Seu processador A12 Bionic melhora os gráficos de som e vídeo. A loja de aplicativos é a mesma do sistema iOs, com modelo possuindo conectividade Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, saída HDMI e suporte para o espelhamento de celular. São 2GB de memória RAM e 32GB (cabem muitos aplicativos e games) de armazenamento. Na Amazon, o preço médio é R$ 1.649,00 (compre aqui).

Xiaomi Mibox S 4K Android TV

Xiaomi Mibox S 4K Android TV Crédito: Xiaomi

Excelente custo benefício. O modelo oferece tecnologia 4K HDR, que permite reprodução de vídeos em até 60 FPS, com áudio premium Dolby e DTS. O aparelho possui 8.1 de Android TV, com boas opções de aplicativos. O controle remoto é conectado via Bluetooth, com comando de voz Google Assistente. Conta com 2GB de RAM e armazenamento interno de 8GB. Possui tecnologia Chromecast Built-In, o que permite conectar o celular diretamente na TV. Na Amazon, o preço médio é R$ 392,40 (compre aqui).

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Crédito: Amazon

Mesmo com apenas 1GB de memória RAM, o Fire TV Stick consegue a façanha de rodar sem travamentos (o que é um bom sinal). Oferece resolução de até 4K Ultra HD, sendo inserido diretamente na saída HDMI da televisão, sem a necessidade de cabos. O controle de voz da assistente Alexa vem integrado. O modelo ainda traz Bluetooth integrado, o que facilita a conexão com outros aparelhos, como smartphones. O controle remoto é de fácil manuseio, quase intuitivo. São 8GB de armazenamento, com sistema Fire OS (baseado em Android). Na Amazon, o preço médio é R$ 426,55 (compre aqui).

Smart Box Android TV Intelbras IZY Play

Smart Box Android TV Intelbras IZY Play Crédito: Intelbras

Sem exageros, uma das melhores TV Box produzidas por uma empresa genuinamente brasileira. Mesmo com 1GB de memória RAM, segura bem a transmissão, sem travamentos. Além disso, o controle remoto possui Google Assistente, permitindo que você busque por conteúdos utilizando apenas a voz. O aparelho tem saída HDMI, processador ARM Quad-Core 64bit Cortex-A53 de 1.2GHz, entradas USB e conexão Wi-Fi. Sua resolução é Full HD, excelente para quem não possui um televisor 4K. Possui compatibilidade com qualquer aparelho de TV que tenha saída de vídeo HDMI ou AV. Com a conexão Bluetooth, é possível conectar pen drives, joysticks e fones de ouvidos. O sistema operacional é Android 9. No Shoptime, o preço médio é R$ R$ 299,99 (compre aqui).

Chromecast com Google TV 4K com Controle Remoto HDMI

Chromecast com Google TV 4K com Controle Remoto HDMI Crédito: Google