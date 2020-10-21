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Moradores proíbem instalação de estátua de Carlinhos Maia em Alagoas

Humorista diz que monumento voltará para o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 13:46

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:46

O humorista Carlinhos Maia
O humorista Carlinhos Maia Crédito: Neto Fernandez
Carlinhos Maia está no meio de uma nova polêmica. O humorista e influencer ganhou uma estátua mas foi impedida pela população de ter sido instalada nesta terça-feira (20), na cidade de Penedo, interior de Alagoas.
Segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro, a imagem seria colocada na orla da região. Mas, de acordo com os residentes do local, a iniciativa da implantação da estátua teria partido da prefeitura da cidade.
Estátua de Carlinhos Maia instalada em Penedo, em Alagoas
Estátua de Carlinhos Maia instalada em Penedo, em Alagoas Crédito: Reprodução/Instagram
No Facebook, um morador diz que não concorda com a instalação da estátua no local, e argumenta que existem outras figuras da região que deveriam ser homenageadas. "Temos tantas pessoas que merecem nosso reconhecimento, como, por exemplo, Sr. Toinho Pescador, que há pouco tempo recebeu a comenda de 'Guardião das águas do Velho Chico'", disse na publicação.
Em um áudio divulgado nas redes sociais, Carlinhos Maia lamentou o episódio: "Vi vídeos e comentários de alguns moradores do Bairro Vermelho, que não gostaram da minha estátua ser colocada na Nova Orla. Muitos alegaram que deveria ter uma estátua do Toinho Pescador. Concordo em gênero, número e grau. Afinal, a história dele é incrível e eu conheço desde criança", diz o humorista.
"Com todo respeito que eu tenho a vocês, aprendam a não valorizar uma história, desvalorizando a outra. Quando me perguntaram onde eu gostaria de ver a minha estátua, poderia ser na vila, claro. Afinal, é lá que faço minhas histórias. Pensei em colocar na Nova Orla justamente para atrair o tanto de turistas que visitam a vila, e vai aumentar cada vez mais, para irem para Nova Orla (também). Para que a nova orla seja um atrativo, além da vila. E não é pensando em política, porque não sou político. Não preciso e não quero o voto de vocês para nada", completou o influenciador.

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Nos seus stories do Instagram, Carlinhos explicou que a estátua vai permanecer no local mesmo após ser retirada. "Não foi eu que mandei colocar a estátua, não. Mas eu já tô sabendo que a estátua vai permanecer e que vai ficar para que as pessoas tirem foto", afirmou.
"Só que eu aproveitei e pedi para eles fazerem uma harmonização facial na estátua. Se você parar para analisar, esta estátua está parecendo com Pedro Álvares Cabral quando era menino. Depois fui analisar e achei até ótimo o pessoal fazer confusão, porque ficou até feio", brincou na sequência.

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