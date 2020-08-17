Lucas Guimarães, marido do Carlinhos Maia, está sendo sondado para o BBB 21, diz colunista

Carlinhos Maia e o marido Lucas Guimarães Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof

Após negar participar do reality A Fazenda 12 (Record), o influenciador digital e marido do humorista Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, está sendo sondado para fazer parte da próximo edição do Big Brother Brasil (Globo).

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Guimarães está sento cotado para entrar na casa mais vigiada do Brasil após a bem-sucedida versão do BBB 20, que contou com a presença de influenciadores e famosos, como a Boca Rosa (Bianca Andrade), Gabi Martins, Babu Santana, entre outros nomes já conhecidos.

Em entrevista a Leo Dias, o marido de Carlinhos Maia -com quem oficializou os votos de casamento em uma cerimônia luxuosa em maio do ano passado- afirmou que tem vontade de participar de um reality e explicou o motivo pelo qual negou o convite para o programa da Record comandado por Marcos Mion.

"Desde março, eu estava cotado para entrar nesta edição. Mas, nesta não estou. Porém, não descarto a possibilidade de ir para um reality show. Afinal de contas, não tenho medo de mostrar quem sou de verdade, como já mostro nas redes sociais. Quero muito e ainda vou participar de um reality um dia, mas a hora não é agora", disse o influenciador.

Ainda segundo ele, a decisão de dizer "não" à Record não foi fácil. "Pedi respostas a Deus e, que engraçado, isso não estava me trazendo paz. Acho que não era o momento mesmo", acrescentou.

Conhecido após assumir seu relacionamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães possui mais de 5,2 milhões de seguidores no Instagram, onde rende milhares de curtidas. Ele compartilha sua vida ao lado do humorista e recentemente fez uma homenagem ao primeiro ano de casamento.