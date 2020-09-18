Marido de Carlinhos Maia participa de clipe do capixaba Gabriel Gava

O cantor e compositor Gabriel Gava lançou nesta sexta-feira (18) sua nova música. "Jéssica" retrata, de forma cômica, a atual situação financeira de grande parte dos brasileiros e chega com videoclipe (assista no fim do texto).
O vídeo é protagonizado por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, que dá vida a um rapaz que espera cair na conta o auxílio do governo para dar uma noite romântica à namorada, interpretada por Gilzona. Em pouco mais de uma hora no ar, o clipe já contabilizava 75 mil views no YouTube.
Gabriel Gava é um dos nomes em ascensão da música capixaba. Casado com a Miss Brasil 2010, Débora Lyra, o cantor conta com mais de 500 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e 107 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Entre seus sucessos estão "Delicinha", em parceria com Naiara Azevedo, e "Frentista".