Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista

Marido de Carlinhos Maia participa de clipe do capixaba Gabriel Gava

Em 'Jéssica', Lucas Guimarães vive um brasileiro que espera o auxílio emergencial cair na conta para namorar sua amada. Canção está disponível em todas as plataformas digitais

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 13:54
Lucas Guimarães no clipe de
Lucas Guimarães no clipe de "Jéssica", de Gabriel Gava Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor e compositor Gabriel Gava lançou nesta sexta-feira (18) sua nova música. "Jéssica" retrata, de forma cômica, a atual situação financeira de grande parte dos brasileiros e chega com videoclipe (assista no fim do texto).
O vídeo é protagonizado por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, que dá vida a um rapaz que espera cair na conta o auxílio do governo para dar uma noite romântica à namorada, interpretada por Gilzona.  Em pouco mais de uma hora no ar, o clipe já contabilizava 75 mil views no YouTube.
Gabriel Gava é um dos nomes em ascensão da música capixaba. Casado com a Miss Brasil 2010, Débora Lyra, o cantor conta com mais de 500 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e 107 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Entre seus sucessos estão "Delicinha", em parceria com Naiara Azevedo, e "Frentista".

Veja Também

Capixaba une música e pintura para conscientizar sobre depressão e suicídio

Ex-The Voice, capixaba Dan Abranches lança EP sobre amor: "Para relaxar"

Gusttavo Lima vira personagem medieval em seu próprio game

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados