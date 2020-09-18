Capixaba une música e pintura para conscientizar sobre depressão e suicídio

O artista Manfredo Crédito: Ademir Ribeiro/Reprodução/Instagram @eumanfredo

Música e pintura se entrelaçam para um lançamento que é a cara do Setembro Amarelo. Se trata de "O Vórtice", música de Manfredo que aborda depressão e suicídio para conscientizar a população sobre estes problemas atuais da sociedade e combatê-los. Ela será apresentada ao público na próxima sexta-feira (18), às 20h, numa live transmitida no YouTube do músico, com o cenário sendo composto de obras de Dejair Paulo.

"A gente juntou a campanha de lançamento e conceito da canção com a exposição de alguns quadros do Dejair Paulo, que vão aparecer na transmissão. Ele é o artista que fez a capa do single e tivemos todo um cuidado, porque sabemos o quão delicado é o tem", fala, em entrevista ao Divirta-se.

A capa do single é um autorretrato de Manfredo desenvolvido por Dejair, a partir dos traços do histórico trabalho de Van Gogh e do conceito visual do premiado longa-metragem "Com amor, Van Gogh". Ela vai compor a mostra junto a outras quatro obras, que estarão à venda durante a transmissão de sexta-feira (18). O que for arrecadado será repassado a Dejair.

"O Vórtice" é o segundo single do compositor após liderar por 10 anos a Manfredines, banda que já dividiu o palco com Paralamas Do Sucesso, Los Hermanos e Móveis Coloniais De Acaju, bem como já se apresentou em festivais e casas de show como Festival De Alegre (ES), Teatro Odisseia (RJ), Audio Rebel (RJ) e Ilha Shows (ES). A canção fala de olhar mais para o outro.

Segundo o cantor, a ideia é fazer com que mais pessoas reparem umas nas outras, no sentido de olhar, para que não falte atenção a ninguém. "A gente não sabe o que o outro está enfrentando. Mas o fato de nos importarmos, de nos mostrarmos presentes... Pode ser algo maior do que a gente pensa", justifica.

E continua: "Estou com uma expectativa muito alta, principalmente, pelo momento em que estamos vivendo. Estamos em um momento em que os dados sobre suicídio pioraram, infelizmente, e muitas pessoas acabam não sabendo lidar com isso tudo".

"Não tenho pretensão de que 'O Vórtice' chegue aos quatro cantos do planeta. Quero mesmo é que, quem esteja precisando, consiga escutá-la " Manfredo - Cantor

Apesar de ter sido produzida há alguns meses, em um episódio de interdição da Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, a canção não teria melhor momento para ser lançada. Afinal, o Setembro Amarelo trata da prevenção ao suicídio e tenta gerar empatia e conscientização na população sobre o tema.

"Na ocasião que me inspirou a fazer a composição, circularam vídeos de gente incentivando a vítima a pular da ponte. O que era aquilo? Aquilo despertou em mim a necessidade de externar todo o sentimento que surgiu naquela relação. Quero que as pessoas tenham mais empatia, mas cuidado com as relações com os outros", corrobora.

Assim, a canção inicia e termina com um recado direto: "Às vezes tem alguém chorando. Por trás de um sorriso, seja gentil. Um simples bom dia pode salvar uma vida nobre. E, talvez, um dia o salva-vidas venha pra você".

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