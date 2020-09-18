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Cultura

Capixaba une música e pintura para conscientizar sobre depressão e suicídio

O músico Manfredo fez parceria com artista plástico para o lançamento de seu novo single 'Vórtice'

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 07:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 07:54
O artista Manfredo
O artista Manfredo Crédito: Ademir Ribeiro/Reprodução/Instagram @eumanfredo
Música e pintura se entrelaçam para um lançamento que é a cara do Setembro Amarelo. Se trata de "O Vórtice", música de Manfredo que aborda depressão e suicídio para conscientizar a população sobre estes problemas atuais da sociedade e combatê-los. Ela será apresentada ao público na próxima sexta-feira (18), às 20h, numa live transmitida no YouTube do músico, com o cenário sendo composto de obras de Dejair Paulo.
"A gente juntou a campanha de lançamento e conceito da canção com a exposição de alguns quadros do Dejair Paulo, que vão aparecer na transmissão. Ele é o artista que fez a capa do single e tivemos todo um cuidado, porque sabemos o quão delicado é o tem", fala, em entrevista ao Divirta-se.
A capa do single é um autorretrato de Manfredo desenvolvido por Dejair, a partir dos traços do histórico trabalho de Van Gogh e do conceito visual do premiado longa-metragem "Com amor, Van Gogh". Ela vai compor a mostra junto a outras quatro obras, que estarão à venda durante a transmissão de sexta-feira (18). O que for arrecadado será repassado a Dejair.
Ver essa foto no Instagram

Eu sempre fui apaixonado pelas artes plásticas e mesmo tendo um conhecimento limitado sobre seus ícones e suas criações, adorava fingir que as entendia, quando na verdade eu só sabia sentir. "O Vórtice" ganhou este título por conta de um artigo que li sobre um estudo (de algum cientista ligado a NASA) em que dizia que haviam descoberto que os vórtices nas pinturas de Van Gogh tinham um padrão matemático e lembro de ter ficado muito surpreso com isso e ainda mais apaixonado por sua arte (principalmente os que traziam girassóis que tanto amo, cês sabem né? ??). Mas isso em nada resolvia a questão de como seria a capa. Até que vi numa noite qualquer, o filme "Loving, Van Gogh" (Com Amor, Van Gogh, BR, 2017) e enquanto aprendia mais sobre a história dele, veio ali uma informação que eu não sabia... De que uma das teorias mais fortes sobre sua morte era de que ele havia tirado a própria vida. Assim surgiu a ideia de uma releitura de um de seus autorretratos mais famosos. E neste momento eu já sabia que seria o @dejair.paulo quem faria e pra minha imensa sorte, ele topou. Inúmeras são as identificações que passei a descobrir entre Vincent Van Gogh e Eu. Um sujeito simples que preferia expor nas calçadas às grandes galerias. Retratava o mundo de uma maneira que atravessa os séculos e me ensina que mesmo no caos, podemos enxergar beleza. ? Foto: @mizinho85 da @ARdrones ?? #arte #musica #pintura #vangogh

Uma publicação compartilhada por Manfredo Todo Ouvidos ????? (@eumanfredo) em

"O Vórtice" é o segundo single do compositor após liderar por 10 anos a Manfredines, banda que já dividiu o palco com Paralamas Do Sucesso, Los Hermanos e Móveis Coloniais De Acaju, bem como já se apresentou em festivais e casas de show como Festival De Alegre (ES), Teatro Odisseia (RJ), Audio Rebel (RJ) e Ilha Shows (ES). A canção fala de olhar mais para o outro.
Segundo o cantor, a ideia é fazer com que mais pessoas reparem umas nas outras, no sentido de olhar, para que não falte atenção a ninguém. "A gente não sabe o que o outro está enfrentando. Mas o fato de nos importarmos, de nos mostrarmos presentes... Pode ser algo maior do que a gente pensa", justifica.
E continua: "Estou com uma expectativa muito alta, principalmente, pelo momento em que estamos vivendo. Estamos em um momento em que os dados sobre suicídio pioraram, infelizmente, e muitas pessoas acabam não sabendo lidar com isso tudo".
"Não tenho pretensão de que 'O Vórtice' chegue aos quatro cantos do planeta. Quero mesmo é que, quem esteja precisando, consiga escutá-la "
Manfredo - Cantor
Apesar de ter sido produzida há alguns meses, em um episódio de interdição da Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, a canção não teria melhor momento para ser lançada. Afinal, o Setembro Amarelo trata da prevenção ao suicídio e tenta gerar empatia e conscientização na população sobre o tema.
"Na ocasião que me inspirou a fazer a composição, circularam vídeos de gente incentivando a vítima a pular da ponte. O que era aquilo? Aquilo despertou em mim a necessidade de externar todo o sentimento que surgiu naquela relação. Quero que as pessoas tenham mais empatia, mas cuidado com as relações com os outros", corrobora.

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Assim, a canção inicia e termina com um recado direto: "Às vezes tem alguém chorando. Por trás de um sorriso, seja gentil. Um simples bom dia pode salvar uma vida nobre. E, talvez, um dia o salva-vidas venha pra você".

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