Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura Conecta

História da música do ES pode ser conhecida em curso gratuito na web

O jornalista José Roberto Santos Neves, que também é membro da Academia Espírito-Santense de Letras, vai falar da produção musical em terras capixabas desde o período colonial do Brasil até os tempos do smartphone

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 05:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 05:00
O músico Maurício de Oliveira
O músico Maurício de Oliveira Crédito: GILDO LOYOLA /ARQUIVO
Pouca gente sabe, mas o primeiro registro de um personagem musical na história do Brasil foi marcado em Vila Velha, no Espírito Santo, quando a cidade ainda se chamava Vila do Espírito Santo, por volta de 1550. Na ocasião, a chegada de Francisco de Vacas ao Estado, vindo de Portugal, ocasionou em sua aposta artística no Brasil. E não é só essa curiosidade que o jornalista José Roberto Santos Neves vai abordar em curso virtual que ministrará nesta quinta (17) e sexta (18).
"O curso também vai lançar informação de movimentos que nasceram aqui. Bossa nova no Espírito Santo tem conexão direta de quando o ritmo explodiu no Rio de Janeiro, com Roberto Menescal e Nara Leão, que são capixabas. Cariê Lindenberg, também aqui do Estado, é outra referência. Ele fazia uma interlocução grande com figuras da música que eram seus amigos", completa.
O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves
O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves Crédito: A GAZETA/ARQUIVO
Nas duas aulas, que serão às 11h de cada dia, José Roberto vai tratar da história da música no Espírito Santo, no Brasil e a evolução dos gêneros ao longo da história. "Hoje em dia, por exemplo, vejo uma diversidade musical no Estado muito grande, além de um reconhecimento. Mas temos posicionamentos fortes de grupos de chorinho, samba, hip hop, música clássica, rock, MPB, jazz, blues, a própria música folclórica...", comemora.
Durante o bate-papo, que será transmitido pelo Facebook, YouTube e TV Educativa, o jornalista vai buscar complementar essa noção geral do panorama artístico capixaba com elementos que não só fizeram parte da trajetória como que compõem as atuais cenas musicais. Segundo José Roberto, o curso começa a narrar esses aspectos desde o período colonial "oferecendo uma perspectiva histórica de uma tradição musical que muitas vezes é desconhecida do público capixaba", em suas próprias palavras.
Para o entusiasta, não ter esse sentimento de pertencimento pode fazer a música não evoluir, senão circular. "Por não darmos real valor a essa memória, há sempre a impressão de que estamos 'inventando a roda'. Os próprios músicos que fazem a arte não conhecem a história. Eu acredito que, quando o movimento musical passar a olhar mais para a tradição que se criou, os próprios músicos vão romper um sentimento muito maior de pertencimento, orgulho, de fazer parte da história", conclui.
O músico Roberto Menescal
O músico Roberto Menescal Crédito: ISABELA KASSOW/DIVULGAÇÃO

Veja Também

Arquiteto que fez Cais das Artes, Paulo Mendes doa acervo e rebate críticas

Damares anuncia cruzada contra "Lindinhas", filme polêmico da Netflix

Dudu, Alicia Keys e David Guetta com Sia nos lançamentos da semana #52

"Não sou favorável ao rótulo de música capixaba. Acho que a gente produz MPB produzida no Espírito Santo. Pode tocar André Prando na mesma rádio que toca um Zeca Baleiro, por exemplo "
José Roberto Santos Neves - Jornalista
André Prando
O músico André Prando Crédito: Mônica Zorzanelli
As mídias de comunicação também têm papel importante na evolução musical, como aponta o pesquisador, que também destaca: "A Rádio Espírito Santo, fundada em 1940, tinha programa de auditório, apresentações ao vivo, os principais músicos passaram por lá. Maurício de Oliveira, Hélio Mendes...". Aspectos econômicos, sociais e comportamentais também serão abordados ao longo do curso.

SERVIÇO

  • Curso online "A Música do Espírito Santo - Sua História, Discos e Personagens"

  • Produção, pesquisa e apresentação: José Roberto Santos Neves

  • Datas: 17 e 18 de setembro de 2020 (quinta e sexta), às 11h nos dois dias

  • Plataformas: transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da Secult e TV Educativa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados