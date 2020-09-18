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Gusttavo Lima vira personagem medieval em seu próprio game

Cantor lança o projeto 'The Legacy', que inclui o game e o DVD do show homônimo inspirado em cánario de Game Of Thrones

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 12:10
O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Enquanto Anitta se joga na vida streamer à convite do Facebook, Gusttavo Lima criou seu próprio game. "The Legacy - Game" faz parte da divulgação do DVD de mesmo nome do jogo e chega para os fãs nesta sexta-feira (18).
O game traz o cantor como personagem principal, em um avatar personalizado. Com referências medievais, o jogo convoca os fãs a cumprirem missões diárias para o acúmulo de pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares. 
Ao todo, serão três níveis, sendo que cada um deles terá a temática associada com a letra dos singles de trabalho do novo DVD The Legacy. Apenas a primeira fase entra no ar nesta sexta-feira (18).
Gusttavo Lima vira personagem de game virtual 3D no projeto 'The Legacy'
Gusttavo Lima vira personagem de game virtual 3D no projeto 'The Legacy' Crédito: Divulgação
Vale destacar que a primeira canção do álbum a ser apresentada é De Menina Pra Mulher foi lançada nesta quinta-feira (18) e está disponível nas plataformas digitais. A música, inédita na voz do artista, tem composição de Thawan Alves / Thales Gui / Vinni Miranda / Gui Prado / Allef Rodrigues.

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De Menina Pra Mulher conta também com um videoclipe (assista abaixo). As imagens foram registradas durante a gravação do DVD, que ocorreu no dia 28 de julho, na Villa Cavalcare (Goiânia, GO), em um cenário inspirado na série Game Of Thrones. A direção de vídeo é de Anselmo Troncoso. A produção musical é assinada por Gusttavo Lima e Reinaldo Meirelles.
Estou muito contente com este lançamento, que será diferente de tudo o que já fizemos até aqui. Esse DVD representa um grande marco pra gente e foi gravado com muito carinho, contando com um repertório incrível, cenário impecável e arranjos fantásticos. Infelizmente, não tivemos público, por conta do momento que estamos enfrentando, mas cantei como se tivesse 100 mil pessoas na minha frente! Espero que vocês curtam o resultado! Fiquem ligados, declara Gusttavo Lima.

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