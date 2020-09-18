Gusttavo Lima vira personagem medieval em seu próprio game

O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Enquanto Anitta se joga na vida streamer à convite do Facebook, Gusttavo Lima criou seu próprio game. "The Legacy - Game" faz parte da divulgação do DVD de mesmo nome do jogo e chega para os fãs nesta sexta-feira (18).

O game traz o cantor como personagem principal, em um avatar personalizado. Com referências medievais, o jogo convoca os fãs a cumprirem missões diárias para o acúmulo de pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares.

Ao todo, serão três níveis, sendo que cada um deles terá a temática associada com a letra dos singles de trabalho do novo DVD The Legacy. Apenas a primeira fase entra no ar nesta sexta-feira (18).

Gusttavo Lima vira personagem de game virtual 3D no projeto 'The Legacy' Crédito: Divulgação

Vale destacar que a primeira canção do álbum a ser apresentada é De Menina Pra Mulher foi lançada nesta quinta-feira (18) e está disponível nas plataformas digitais. A música, inédita na voz do artista, tem composição de Thawan Alves / Thales Gui / Vinni Miranda / Gui Prado / Allef Rodrigues.

De Menina Pra Mulher conta também com um videoclipe (assista abaixo). As imagens foram registradas durante a gravação do DVD, que ocorreu no dia 28 de julho, na Villa Cavalcare (Goiânia, GO), em um cenário inspirado na série Game Of Thrones. A direção de vídeo é de Anselmo Troncoso. A produção musical é assinada por Gusttavo Lima e Reinaldo Meirelles.