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Gusttavo Lima pede que parem de amedrontar crianças usando o seu nome

Vídeo mostra pessoas dizendo que vão 'chamar o Gusttavo Lima' e assusta pequenos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:32

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:32

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Um vídeo que envolve o nome de Gusttavo Lima tem viralizado nas redes sociais. Nele, pessoas aleatórias assustam crianças e até animais ao dizerem que "vão chamar o Gusttavo Lima".
Não se sabe ao certo o motivo de a frase amedrontar tanto as pessoas, mas parece que tem dado certo. Tanto que o próprio artista resolveu se pronunciar sobre o novo meme.
"Gente, pelo amor de Deus. Para de assustar as crianças usando meu nome, vou te falar, viu", comentou o cantor pelo Twitter. Em uma das publicações, para mostrar que se dá bem com os pequenos, publicou uma imagem dele abraçando uma criança que usava uma camisa com sua foto.
Depois do vídeo, outras versões fizeram sucesso e o tema rodeou a internet. Mais uma vez ele resolveu se pronunciar. "Vocês ficam assustando, mudando a entonação de voz. Na minha época morria medo do tal do chupa cabra, hoje virei refém do meu próprio medo", brincou Gusttavo.
O primeiro vídeo que bombou já ultrapassou um milhão de visualizações na rede social.
Enquanto isso, Gusttavo Lima vai se preparando para uma live da Festa do Peão de Barretos a partir do dia 29 de agosto. A festa receberá, a partir das 18h, shows de Gusttavo Lima com a participação de Matogrosso e Mathias, Felipe Araújo, Edson e Hudson e Rionegro e Solimões. O dia 30 será reservado para o tradicional rodeio a partir das 17h. Será mostrado pelo canal da Festa do Peão de Barretos no YouTube.

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Gusttavo Lima atropela ciclista em Goiás

O cantor Gusttavo Lima ainda se envolveu em um acidente de trânsito em julho, na cidade de Bela Vista de Goiás (GO), onde tem uma fazenda. Ele atingiu um ciclista, que teve ferimentos leves.
Segundo a assessoria do músico, o ciclista não respeitou a sinalização de parada na via, e acabou sendo atingido pelo carro de Gusttavo. O próprio artista chamou o Samu, que encaminhou a vítima ao hospital, onde foram constatados apenas ferimentos leves.

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