Gusttavo Lima atropela ciclista em Goiás

Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na noite deste domingo (5) em Goiânia. O cantor voltava para sua fazenda em Bela Vista de Goiás quando atropelou um ciclista.
Segundo a assessoria de imprensa do artista, o ciclista passou muito rápido na frente do carro e o artista não estava em alta velocidade.
Em nota emitida à imprensa, a assessoria detalhou: "O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o Samu e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem".
Os assessores de Gusttavo ainda negaram boatos de que o cantor teria sido detido após o episódio.