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Arte de luto

Morre Nick Cordero, ator da Broadway vítima da Covid-19

Ator estava internado há mais de três meses em Los Angeles, nos Estados Unidos, e chegou a ter que amputar perna por complicações do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 08:02

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 08:02

Nick Cordero com a mulher Amanda Kloots e o filho do casal, Elvis
Nick Cordero com a mulher Amanda Kloots e o filho do casal, Elvis Crédito: Instagram/nickcordero1
Morreu neste domingo (5) o ator Nick Cordero, de 41 anos, vítima de complicações da Covid-19. O astro da Broadway estava internado há mais de três meses no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
Durante o processo de tratamento, Nick chegou a ter que amputar a perna direita por complicações do novo coronavírus. A esposa do ator, Amanda Kloots, revelou ainda nos últimos dias que o artista precisaria de um transplante de pulmão para sobreviver. 
Nas redes sociais, Amanda anunciou a morte: "Deus tem outro anjo no céu agora. Meu querido marido faleceu esta manhã. Ele estava cercado de amor por sua família, cantando e orando enquanto deixava gentilmente esta terra. Estou incrédula e ferida em todos os sentidos e lugares. Meu coração está partido porque eu não consigo imaginar nossas vidas sem ele. Nick era uma luz tão brilhante. Ele era amigo de todos, adorava ouvir, ajudar e principalmente conversar. Ele era um ator e músico incrível. Ele amava sua família e adorava ser pai e marido. Elvis e eu sentimos sua falta em tudo o que fazemos, todos os dias". 

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Nick deixa esposa e um filho de dez meses de idade, Elvis. 
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God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ? I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyones friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his family and loved being a father and husband. Elvis and I will miss him in everything we do, everyday. ? To Nicks extraordinary doctor, Dr. David Ng, you were my positive doctor! There are not many doctors like you. Kind, smart, compassionate, assertive and always eager to listen to my crazy ideas or call yet another doctor for me for a second opinion. Youre a diamond in the rough. ? ? I cannot begin to thank everyone enough for the outpour of love , support and help weve received these last 95 days. You have no idea how much you lifted my spirits at 3pm everyday as the world sang Nicks song, Live Your Life. We sang it to him today, holding his hands. As I sang the last line to him, theyll give you hell but dont you light them kill your light not without a fight. Live your life, I smiled because he definitely put up a fight. I will love you forever and always my sweet man. ??

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