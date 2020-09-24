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Lance de craque

Capixaba faz embaixadinha com gel em farmácia e viraliza na internet

Mateus estava arrumando os potes de gel, quando um deles escapou da mão do rapaz. Com rapidez, o jovem evita que o produto caia no chão fazendo embaixadinhas e olha para a câmera da farmácia, na Serra. Veja o vídeo

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 20:54
Gel estava no ar e Mateus não deixou a embalagem tocar o chão
Gel estava no ar e Mateus não deixou a embalagem tocar o chão Crédito: Reprodução
A rotina sossegada de um capixaba que trabalha em uma farmácia de Castelândia, na Serra, mudou com apenas um clique: publicar. Se Mateus de Freitas, morador do município, contasse aos amigos que fez embaixadinha com um pote de gel para cabelo, poucos acreditariam. Mas ele não perdeu o lance ocorrido na terça (22), recuperou o vídeo registrado pelas câmeras da loja e provou a cena inacreditável.
Nas imagens é possível ver que Mateus está arrumando os potes de gel, mas um dos produtos escapa da mão dele. Com rapidez, o jovem levanta o gel com o pé fazendo embaixadinhas, evitando que o produto caísse no chão, e olha para a câmera com surpresa. O vídeo foi publicado no Instagram do capixaba na tarde desta quinta-feira (24).
Ele conta que o expediente já estava quase no fim e que era apenas mais um dia normal de trabalho. Como acontece sempre, ele fez a marcação de preços das mercadorias que chegaram e já estava colocando nos devidos lugares quando tudo aconteceu.
"Sabia que tinha uma câmera ali, mas na hora só pensei em não deixar o gel cair no cão, ia fazer uma bagunça", relata.
Ele ri do que chamou de "repercussão absurda" e comemora o aumento no número de seguidores: "fui de 700 pra 2 mil".
"Muita gente pedindo pra eu jogar no Flamengo, Cruzeiro, levantar o time deles", completa rindo.

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