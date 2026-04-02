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Em Cima do Lance

Árbitro capixaba protagoniza primeira expulsão eletrônica obscena da era VAR

Lance aconteceu na vitória do Fluminense sobre o Corinthians

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 18:12

Públicado em 

02 abr 2026 às 18:12
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Árbitro capixaba protagoniza primeira
Árbitro capixaba protagoniza primeira "expulsão eletrônica obscena" da era VAR Crédito: Fotoarena/Folhapress
Na vitória do Fluminense sobre o Corinthians, no Maracanã, aconteceu um lance
Mesmo com o árbitro capixaba Davi Lacerda se fazendo de despercebido, o VAR não deixou passar e entregou o jogador Allan, do time paulistano, que protagonizou a primeira "expulsão eletrônica obscena", da era do VAR. Após um desentendimento com o adversário Lucho Acosta, o corinthiano apelou e segurou na genitália, em um gesto totalmente desrespeitoso com torcedores, telespectadores, arbitragem e adversários. O árbitro capixaba não pôde fazer vista grossa às imagens no monitor e aplicou o cartão vermelho para Allan. Agora, o que se espera, é uma punição exemplar.
VAR "inventa" pênalti para o Botafogo
Na vitória do Botafogo sobre o Mirassol, o VAR inventou um pênalti do goleiro Walter sobre Cristian Medina, em uma disputa de bola normal dentro da área. No campo, o experiente árbitro Wilton Sampaio nada marcou. Mas, após ir até o monitor, acabou sendo induzido pelas imagens e errou ao assinalar a penalidade inexistente para o time carioca. O gol acabou influenciando no resultado final.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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