Árbitro capixaba protagoniza primeira expulsão eletrônica obscena da era VAR

Mesmo com o árbitro capixaba Davi Lacerda se fazendo de despercebido, o VAR não deixou passar e entregou o jogador Allan, do time paulistano, que protagonizou a primeira "expulsão eletrônica obscena", da era do VAR. Após um desentendimento com o adversário Lucho Acosta, o corinthiano apelou e segurou na genitália, em um gesto totalmente desrespeitoso com torcedores, telespectadores, arbitragem e adversários. O árbitro capixaba não pôde fazer vista grossa às imagens no monitor e aplicou o cartão vermelho para Allan. Agora, o que se espera, é uma punição exemplar.