VAR em destaque: polêmicas marcam Capixaba e Brasileirão

Porto Vitória x Serra. Crédito: Henrique Montovanelli/FES

No primeiro jogo da final do Capixaba, o Porto Vitória venceu o Serra e o time serrano saiu na bronca com a arbitragem de Wesley Santos. O Serra reclama de dois pênaltis em lances que a bola tocou na mão dos defensores do Porto Vitória dentro da área, mas que na interpretação correta do árbitro, nada foi marcado.



Além desses lances, logo aos três minutos do segundo tempo, o jogador Ruan Lopes, do Serra, cortou um contra-ataque com a mão. O Cobra-Coral pediu falta na jogada, alegando que Ruan sofreu falta antes do toque. Após rever o lance no VAR, o árbitro Wesley Santos expulsou o jogador serrano corretamente por evitar uma jogada clara de gol tocando a mão na bola.

Arbitragem ruim no jogo Corinthians x Flamengo

No empate entre Corinthians e Flamengo, pela oitava rodada, Campeoo árbitro Rodrigo Pereira teve uma arbitragem muito ruim. Ele exagerou na expulsão do jogador Everton Araújo , do Rubro-Negro, após uma dividida com o adversário Bidon, que seria para cartão amarelo. Após reclamações dos jogadores do Flamengo, o árbitro foi rever o lance no VAR e manteve a decisão de campo, prejudicando o time rubro-negro.

Rodrigo Pereira também errou ao não marcar um pênalti de Airton Lucas sobre o jogador André, do Corinthians. O atacante corintiano se preparava para o chute quando foi calçado por trás dentro da área e a arbitragem nada marcou. No final os dois times acabaram a partida reclamando da arbitragem.

A coluna inicia aqui uma forte campanha: “CARTÃO VERMELHO NA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”

Arbitragem. Crédito: Reprodução

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