Falta tática: recurso legítimo ou inimiga do espetáculo?

A vitória de virada do Vasco sobre Fluminense, que teve a arbitragem de Raphael Claus, trouxe uma reflexão importante sobre as regras e a dinâmica do futebol e um elogio ao narrador Luiz Roberto da TV Globo. Em um jogo de poucas faltas - foram 19 - e apenas dois cartões amarelos, tivemos cinco gols, ou seja, quando a bola rola mais tempo, é melhor para todos.



Porém, em dado momento da partida, o ótimo comentarista Roger Flores cobrou que as equipes fizessem mais faltas - a chamada falta tática - como recurso para parar uma jogada promissora do adversário. Roger foi chamado à atenção pelo narrador Luiz Roberto, o que nos traz a citada reflexão. O narrador observou: “nós estamos a todo momento cobrando mais bola em jogo e você pede para fazer mais falta, Roger”.