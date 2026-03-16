Home
>
Wallace Valente
>
Boa arbitragem na semifinal Capixaba e VAR em ação no Brasileirão

Boa arbitragem na semifinal Capixaba e VAR em ação no Brasileirão

Nas semifinais do Estadual, técnico do Vitória dá uma peitada no quarto árbitro e é expulso

Imagem de perfil de Wallace Valente

Wallace Valente

[email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:03

Expulsão de Rafael Soriano, técnico do Vitória-ES
Expulsão de Rafael Soriano, técnico do Vitória-ES Crédito: Reprodução/TVE Espírito Santo

O jogo histórico do futebol capixaba, em que o Porto Vitória goleou o Vitória e avançou às finais do Estadual, teve uma ótima arbitragem de Kesley Pereira. O jovem conduziu a partida com segurança e expulsou o reincidente técnico Rafael Soriano. O treinador alvianil deu uma peitada no quarto árbitro Rafael Oliveira ao reclamar de uma falta não marcada. Soriano é o mesmo que agrediu com uma cabeçada a assistente Marcielly Netto, em 2022, quando treinava a Desportiva Ferroviária.

Recomendado para você

Seleção reúne opções de branco, rosé, tinto leve e Porto que custam a partir de R$ 69 a garrafa em lojas e supermercados do ES

Da torta capixaba ao chocolate: 5 vinhos para servir com pratos da Páscoa

Rios, mar e paisagens incríveis: conheça cinco passeios de barco, escuna ou lancha para explorar o Espírito Santo por um ângulo diferente

Do rio ao mar: conheça passeios náuticos para explorar o Espírito Santo

Os principais sintomas da desidratação, explica, são vômitos, diarreia, febre, redução da ingestão de água, entre outros

Soro caseiro para pets, ajuda ou pode piorar o quadro? Médica-veterinária alerta para riscos

VAR em ação

Na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, o VAR consertou um erro do árbitro Anderson Daronco. O juiz havia marcado impedimento na lance em que o zagueiro Barbosa puxou Pedro pela camisa quando o atacante do Flamengo tinha uma clara oportunidade de gol. Barbosa, que já tinha recebido cartão amarelo por um pisão no próprio atacante Pedro, recebeu cartão vermelho direto corretamente.

Na vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense, o VAR também trabalhou na expulsão de Zapeli. Aos 29 minutos, do primeiro tempo, o jogador acertou uma solada de forma intencional na perna do lateral tricolor Samuel Xavier. O árbitro paulista Matheus Candançan, que havia apenas marcado a falta inicialmente, foi chamado ao monitor e apresentou o cartão vermelho direto corretamente.

No empate entre Cruzeiro e Vasco, no Mineirão, teve mais uma intervenção do VAR na expulsão do jogador Barros. O cruz-maltino pisou por trás no tornozelo de Mateus Pereira. O árbitro Lucas Paulo Torezin, que nem cartão amarelo aplicou no lance, foi revisar a jogada e expulsou o volante.

Leia mais

Imagem - Vexame no Mineiro e árbitros importados nas finais dos Estaduais

Vexame no Mineiro e árbitros importados nas finais dos Estaduais

Imagem - Três pênaltis bem marcados no Fluminense x Vasco

Três pênaltis bem marcados no Fluminense x Vasco

Imagem - Rodada de boas atuações dos árbitros nos Campeonatos Carioca e Capixaba

Rodada de boas atuações dos árbitros nos Campeonatos Carioca e Capixaba

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais