Vídeo: carro pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um carro pegou fogo na Rodovia do Sol, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (23). A moradora Adriana Rios, que fez as imagens, informou que o incêndio começou por volta das 22h30 e, às 22h45, o Corpo de Bombeiros chegou. As chamas foram controladas.
As imagens mostram o carro pegando fogo e, em seguida, a chegada de um caminhão dos Bombeiros. As chamas são apagadas e uma densa fumaça é formada. Repare que o incêndio acontece na calçada de um posto de combustíveis.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Corpo de Bombeiros, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.