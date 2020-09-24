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Praia de Itaparica

Vídeo: carro pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Uma moradora afirmou que o incêndio começou às 22h30. Por volta das 22h45, o Corpo de Bombeiros chegou e controlou as chamas

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 23:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 23:28
Carro que pegou fogo na da Rodovia do Sol, em Vila Velha, com um caminhão do Corpo de Bombeiros ao lado
Um carro pegou fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (23) Crédito: Adriana Rios
Um carro pegou fogo na Rodovia do Sol, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (23). A moradora Adriana Rios, que fez as imagens, informou que o incêndio começou por volta das 22h30 e, às 22h45, o Corpo de Bombeiros chegou. As chamas foram controladas.
As imagens mostram o carro pegando fogo e, em seguida, a chegada de um caminhão dos Bombeiros. As chamas são apagadas e uma densa fumaça é formada. Repare que o incêndio acontece na calçada de um posto de combustíveis.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Corpo de Bombeiros, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

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