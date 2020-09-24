Vídeo: carro pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um carro pegou fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (23)

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As imagens mostram o carro pegando fogo e, em seguida, a chegada de um caminhão dos Bombeiros. As chamas são apagadas e uma densa fumaça é formada. Repare que o incêndio acontece na calçada de um posto de combustíveis.