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Saúde

Juliano Laham tranquiliza fãs após cirurgia para retirada de tumor

'Tudo correu perfeito, disse o ator teve que sair do 'Dança dos Famosos' para retirar um tumor benigno das glândulas adrenais

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:07
Juliano Laham comemora recuperação após cirurgia de retirada de tumor
Juliano Laham comemora recuperação após cirurgia de retirada de tumor Crédito: Instagram/ @julianolaham
Juliano Laham tranquilizou os fãs na noite deste domingo, 25, ao compartilhar mais informações sobre o seu estado de saúde, após saída do programa Dança dos Famosos devido a um tumor.
O ator publicou uma foto no Instagram dizendo que está se recuperando de uma cirurgia, que fez na quinta, 22, para a retirada de um feocromocitoma, tumor benigno das glândulas adrenais, e agradeceu aos médicos, familiares e amigos.
"Eu renasci. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoas que eu tanto amo. Esta foto representa vitória!", iniciou o ex-participante do reality de dança da Rede Globo.
Laham destacou ainda que está animado para retomar os trabalhos e agradeceu ao carinho dos seguidores também."Tudo correu absolutamente perfeito(...) Agora vou focar na minha recuperação e em breve estarei de volta à minha rotina. Meu coração está repleto de amor e gratidão pela torcida e orações de todos vocês. Já Deus certo."
Ver essa foto no Instagram

EU RENASCI! ?? Obrigado Deus pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoa que eu tanto amo. Esta foto representa vitória! Quero agradecer imensamente aos meus médicos, @drfernandomaluf (oncologista), @arnaldourbanoruiz (cirurgião) e ao @dr_fabiofernandescardio (cardiologista). No dia 22/10/20 passei por uma cirurgia de remoção de um tumor (Feocromocitoma) e tudo correu absolutamente perfeito. Obrigado @redeglobo pelo suporte e cuidados tão importantes neste momento delicado. Obrigado hospital @bporgbr e equipe por me fazer sentir em casa e seguro. Agora vou focar na minha recuperação e em breve estarei de volta a minha rotina. Meu coração está repleto de amor e gratidão pela torcida e orações de todos vocês. Já Deus certo! ?

Uma publicação compartilhada por Juliano Laham (@julianolaham) em

Horas antes da publicação de Juliano, Faustão já havia informado que o artista tinha passado pela cirurgia. "Juliano foi operado e os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo", disse o apresentador.
O ator entrou na disputa do Dança dos Famosos para substituir o participante Henri Castelli, porém descobriu a doença logo após estrear no quadro e teve que anunciar sua saída na semana em que o time masculino estava competindo no ritmo forró.

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