Pousada do ES ganha destaque em programa de turismo nacional

A vila de Itaúnas, que fica no município de Conceição da Barra, no Norte do Estado e o charme da Pousada Ka347 são destaque no programa nacional "Hotéis Incríveis", dedicado a mostrar destaques do turismo e da hotelaria. A estreia do programa foi nesta quarta-feira (10) e será reprisado em várias quartas-feiras, às 21h, no Mais Globosat.
A proprietária pousada, Kamilla Benjamim, comemora a conquista. "Estamos felizes em poder mostrar nosso Estado, a vila de Itaúnas e todo o charme e conforto da nossa Ka347", diz. Para as gravações, a hoteleira levou o chef Hugo Grassi para mostrar a alta gastronomia do Estado.