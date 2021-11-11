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Renata Rasseli

Pousada do ES ganha destaque em programa de turismo nacional

A Ka347 e a vila de  Itaúnas, no Norte do Estado,  estão no ar no "Hotéis Incríveis", que exibe o melhor da hotelaria, no Globoplay

Públicado em 

11 nov 2021 às 11:34
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking
Pousada Ka347 recebeu a visita do programa "Hotéis Incríveis" Crédito: Divulgação
A vila de Itaúnas, que fica no município de Conceição da Barra, no Norte do Estado e o charme da Pousada Ka347 são destaque no programa nacional "Hotéis Incríveis", dedicado a mostrar destaques do turismo e da hotelaria. A estreia do programa foi nesta quarta-feira (10) e será reprisado em várias quartas-feiras, às 21h, no Mais Globosat.
Pousada Ka347, em Itaúnas, ganhou destaque nacional em um programa dedicado ao turismo e hotelaria
Pousada Ka347, em Itaúnas, ganhou destaque nacional em um programa dedicado ao turismo e hotelaria Crédito: Divulgação
A proprietária pousada, Kamilla Benjamim,  comemora a conquista. "Estamos felizes em poder mostrar nosso Estado, a vila de Itaúnas e todo o charme e conforto da nossa Ka347", diz. Para as gravações, a hoteleira levou o chef Hugo Grassi para mostrar a alta gastronomia do Estado. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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