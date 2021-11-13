Associação de Empresários da Serra elege nova diretoria

Giuliano Castro é o novo presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES) Crédito: Julianna Castro

A Associação dos Empresários da Serra (ASES) elegeu nesta semana a diretoria que irá representar a associação para o biênio 2021/2023.

O novo presidente é Giuliano Souza Rogério de Castro, diretor da Fibrasa S/A Embalagens, CEO da Fibrasa Agropecuaria Ltda e vice-presidente do Sindiplast-ES.

A cerimônia de posse da nova diretoria e do novo conselho fiscal ocorrerá durante a XV edição do Prêmio Mérito Empresarial da ASES, no dia 02 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

0 Crédito: 0 aRCELORMITTAL NA CASACOR A ArcelorMittal Tubarão marca presença na CasaCor ES 2021, na Praia da Costa, Vila Velha. A empresa está em dois ambientes, mostrando a versatilidade do aço e sua adaptação aos diversos materiais. Um dele é o Home Office, assinado pelo arquiteto Sérgio Paulo Rabello. Nele, todos os móveis e objetos trazem partes em aço mesclados com a madeira, em perfeita harmonia. A ArcelorMittal é marca presença no Espaço Externo, do arquiteto Heliomar Venâncio, que apresenta painéis de aço termoacústicos. A mostra funciona de terça a sábado, de 14h às 21h, aos domingos e feriados das 12h às 19h, até o dia 28 de novembro. Conteúdo de Marca

HAPPY HOUR

O CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira, o artista José Carlos Vilar, e o Diretor de Finanças, Estratégia & Riscos e Tecnologia da Informação da ArcelorMittal, Paulo Wanick: em happy hour na CasaCor ES, nesta quinta-feira (11) Crédito: Guilherme Ferrari

A diretora da CasaCor ES, Rita Tristão; a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Jennifer Coronel; e a Diretora de Suprimentos da ArcelorMittal, Raquel Pittella: em encontro para clientes e amigos da CasaCor ES Crédito: Guilherme Ferrari

Nesta quinta-feira (11), ArcelorMittal recebeu clientes e amigos na CasaCor ES para apresentar os ambientes da mostra com a participação da empresa.

O encontro foi realizado Espaço Externo, do arquiteto Heliomar Venâncio, ao lado Drink Bar, todo em painéis de aço termoacústicos.

Marcaram presença no CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira; o Diretor de Finanças, Estratégia & Riscos e Tecnologia da Informação da ArcelorMittal, Paulo Wanick; a diretora de Suprimentos da ArcelorMittal, Raquel Pittella, e a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Jennifer Coronel.

COQUETEL

Márcio e Paula Breder: em noite de lançamentos da PB Tower Crédito: Márcio Guimarães

EMICIDA EM MUQUI

O cantor Emicida é uma das atrações 10ª edição do FECIM – Festival de TV e Cinema de Muqui, no sul do Estado do Espírito Santo. O evento homenageia neste ano a diva da Bossa Nova, Alaíde Costa. Com mais de 60 anos de carreira, a artista é considerada um dos grandes nomes da Bossa Nova. Fez parcerias musicais com Vinícius de Moraes, Geraldo Vandré, Tom Jobim, Johnny Aff, dentre outros. O festival celebra os 10 anos de interiorização do cinema com o tema: Agricultura Familiar e Vida no Interior.

RR NEWS

Emar Batalha desembarca em Vitória no próximo dia 18 Crédito: Divulgação

Nossa designer de joias, Emar Batalha, desembarca em Vitória especialmente para o tradicional almoço de Natal que oferece para amigas e clientes, no dia 18 de novembro, no novo espaço de Sergio Paulo Rabello, na Enseada do Suá, a partir das 13h. Entre boa gastronomia e brindes gelados, ela apresentará novidades e peças clássicas. Os deliciosos e famosos panetones assinados por ela também estão confirmados na confraternização intimista.

Patrícia Teixeira está nos detalhes finais da coleção de joias preparada especialmente para o Verão 2022. A designer prepara peças com muita versatilidade, incluindo franjas que são tendência para estação. O lançamento está previsto para o dia 30 de novembro.

Fernanda Passon segue rumo ao Rio de Janeiro, onde vai apresentar a edição da Mansão VIX, em Angra dos Reis, de 15 a 20 de novembro. A mansão digital vai reunir vinte influenciadores de diversas partes do país. O reality digital será exibido ao vivo, no canal oficial da Mansão VIX, no Youtube.

Além de participar da melhor festa de virada de ano da Capital, quem comprar ingresso o Réveillon Ilha Buffet vai ganhar um convite, na área vip, para curtir o show de despedida do Skank e show do capixaba Silva, que vai acontecer neste domingo (14), na Área Verde do Álvares do Álvares Cabral, em Vitória. O agito conta ainda com a animação da banda Sambasoul e do DJ Bombril. A promoção é válida para os ingressos do setor mesa comprados neste sábado (13).