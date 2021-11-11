FOTOS: Paula Rody e Renato Cipriano dizem sim-sim em Pedra Azul

Casamento de Paula Rody e Renato Cipriano Crédito: KD Imagem

Foi lindo e emocionante o sim-sim de Paula Rody e Renato Cipriano, no dia 6 de novembro, na Fazenda Pedra Azul, onde foram realizadas a cerimônia religiosa e a festa. A noiva estava belíssimo num look, que veio de Nova York. Os pais dos noivos são Cecília Rody Rogerio e Otamar Rogério; Mariza e Gilberto Cipriano.

A noiva Paula Rody e o seu pai Otamar Rogerio Crédito: KD Imagem

O Le Buffet assinou o catering; a decoração belíssima ficou a cargo da Flor&Cia e o DJ De Prá agitou a pista. O cerimonial foi assinado por Stella Miranda. O casal curte a lua de mel nas Maldivas.

Confira as fotos da KD Imagem.

Casamento de Paula Rody e Renato Cipriano

DECORAÇÃO

O designer Guto Índio da Costa , Rita Tristão e o presidente do CAU/ES Heliomar Venâncio: bate-papo sobre Redesing Urbano, na CasaCor ES Crédito: Léo Gurgel

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em mais uma edição do evento Direito e Atualidades, a Faculdade de Direito de Vitória (FDV), dentre outros convidados de peso, traz o professor Marcos Pinto, que teve a oportunidade de propor, por meio do seu orientador do doutorado na USP Heitor Sica, sugestões sobre o texto da nova Lei de Improbidade Administrativa, recém-sancionada pelo presidente da República. No evento, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h, no miniauditório da faculdade, o advogado falará as novidades que a nova lei trouxe para impedir a dupla punição dos acusados.

Fruto dos estudos para a produção da tese sobre Garantias do Réu na Ação de Improbidade Administrativa, Marcos conta que suas principais contribuições foram na parte processual, especialmente no que diz respeito a transferir o ônus da prova para a acusação, a impedir que haja ação de improbidade por presunção e a fazer com que o silêncio do réu não importe em confissão. “O projeto de lei era pobre em garantias e eu pude contribuir para enriquecê-lo juntamente com o meu orientador Heitor Sica, que compôs o grupo de juristas convidados para assessorar o deputado relator da lei, Carlos Zarattini”, explica Marcos.

ENCONTRO

Paulo Wanick , diretor da Arcelor Mittal e presidente do IBEF, e a diretora de Operações da Apex Partners, Ana Paula França: em evento do Ibef na Audi Vitória. Crédito: Divulgação

IMÓVEIS EM PORTUGAL

Com o mercado imobiliário aquecido, Portugal segue sendo o queridinho dos investidores. Para os capixabas que planejam iniciar seus negócios em um dos países que mais cresce da Europa, Juliana Magalhães e Lilian Rabinovitch oferecem o atendimento personalizado da Global Trust, que atualmente é líder e referência em Portugal entre as empresas que atuam no setor imobiliário. A equipe da Global Trust realiza uma consultoria com planejamento na escolha do imóvel, além do auxilio de abertura de conta corrente, financiamento bancário e administração do imóvel.

CAMPEÃO DE KITESURF

Fernando Giestas Crédito: Divulgação

O atleta Fernando Giestas, do Iate Clube do ES, foi campeão na categoria Máster, da maior competição de Kitesurf do Brasil, o Rally dos Sertões, que foi do Rio Grande do Norte ao Ceará. “Foram 500 km de prova, com noventa atletas, inclusive da Europa. Foi um campeonato de alto nível, muito cansativo e uma estrutura impressionante jamais montada no Brasil“, destacou o atleta.

CAPIXABAS EM ABU DHABI

De 15 a 18 deste mês, as empresas 2Solve, EndServ e R1 Engenharia estarão representando o Espírito Santo e o Brasil no estande da Apex Brasil em feira especializada em petróleo e gás em Abu Dhabi.

CASACOR ES

Ruan Venturini, Karina Tristão, Thay Vinturini e Diego Possebão: em encontro no lavabo sustentável da Casa Cor ES Crédito: Jovacy Ramos

RR NEWS

Paulo Henrique Corrêa e Rodrigo Santos Neves comemoram nesta quinta-feira (11) os 18 anos da Valor Investimentos. A mais antiga empresa independente de serviços financeiros do Estado tem hoje atuação nacional e vai comemorar cantando parabéns e soprando velinhas em todas as unidades: Vitória, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brumadinho e Cachoeiro de Itapemirim.

A Villoni Alimentos comemora 50 anos com o lançamento de livro com 50 receitas de chefs capixabas, com a curadoria de Juarez Campos. Será no dia 16, na Casa do Chef Juarez, em Santa Lúcia.

A empresária Gilcéa Prudêncio, da multimarcas Caxuxa, localizada em Jardim da Penha, está em Belo Horizonte em busca de novidades para a inauguração do Espaço Resort, na próxima quinta-feira (11), a partir das 15h.

Nesta sexta-feira (12), o casal Marcelo Baptista e Carolina Lemos inaugura mais uma Sonho do Pés, loja de calçados, bolsas e acessórios femininos, desta vez em Jardim da Penha com brunch durante o dia. A novidade fica por conta da nova coleção "Luz dos Trópicos" que será apresentada.

A chef Patrícia Santos Neves, do Empório Joaquim, na Praia do Canto, apresenta novidades que acabaram de sair do forno, a sua primeira linha exclusiva e autoral de panetones. A estrela da ceia de Natal chega elaborada com farinha de trigo italiana, fermentação 100% natural e incrementada com frutas secas, chocolate belga, pistache e tangerina.

Léo Lima (Padrinho da instituição Cariacica Down) e Alana Paganucci recebem um grupo seleto de pessoas do bem no restaurante Aleixo para almoço beneficente em prol ao Cariacica Down. Entre queridos da nossa sociedade já confirmaram presença: a primeira dama de Cariacica Camila Sampaio, Josy Cogo, Vera Sampaio, Augusta Dallapiccola, Rozalinda Nazareth Sampaio, Valerya Schiffler, Adryana Rondelli, Daiane Silva, Luciana Dalla Bernardina, Dr. Henriky Rafalsky, Dr. Marcus Silva, Milena Gobbi, Marcela Raizer, Neide Correa e Silvia Gazzoly.