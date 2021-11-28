Grupo de amigas unidas pela oração celebra o Natal em Vitória

Bruna Sponfeldner, Geanne Serpa, Juliana Gama, Bruna Medeiros, Carol Servino, Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini: celebrando 2021! Crédito: Fernanda Ramos

Elas são, literalmente, amigas de fé (frequentam a mesma igreja e grupos de oração) e festeiras. Bruna Sponfeldner, Geanne Serpa, Juliana Gama, Bruna Medeiros, Carol Servino, Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini se reúnem o ano inteiro, mas nesta quinta-feira (25), o grupo realizou o tradicional confraternização de Natal com o tema "Brilho". Todas compareceram com look com paetê e muito glitter para brindar as vitórias de 2021.

BRINDE DE NATAL

Ticy e Julia Chieppe receberam clientes e amigas para um brinde especial de Natal Crédito: Divulgação

EQUILIBRISTA DO ANO

Maely Coelho Filho, vice-presidente executivo da MedSênior, foi o vencedor do Prêmio Equilibrista 2021, um reconhecimento do IBEF-ES (Instituto Brasileiro de Finanças do Espírito Santo) à sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (25 de novembro), no Le Buffet, em Vitória.

Maely Coelho Filho recebeu o Prêmio Equilibrista do Ibef-ES Crédito: Divulgação

O homenageado recebeu o troféu - uma escultura em bronze criada pelo escultor Osni Branco - das mãos do governador Renato Casagrande. “Fui agraciado com a maior honraria que um executivo capixaba pode receber. Divido esse prêmio com os 1.200 colaboradores que me ajudaram a ganhar”, afirmou Maely Filho sobre o evento que é considerado o Oscar do empresário no Espírito Santo.

Em seu agradecimento, o executivo destacou a origem da família e a importância do legado de geração para geração. “Isso foi responsável por transformar a nossa jornada numa dinastia, pois sou a quarta geração de imigrantes ruralistas, dos Coelhos da Bahia, representando Joaquim Coeho (bisavô), Manuel Coelho (avô) e Maely Coelho (pai)”, ressaltou.

EXPANSÃO

Ademir Leite e Cristal Bastos Crédito: Cloves Louzada

Ficou linda a expansão da clínica capilar da tricologista Cristal Bastos, que criou um espaço único na Vila Nahor, um cantinho delicioso na Praia do Canto, onde é possível cuidar dos cabelos e relaxar corpo e mente. Agora, sua clínica conta com coffee & tea, loja de produtos para as madeixas, spa de fios e nos meses de dezembro e janeiro terá o serviço de Face Spa, com assinatura da Concha & Folha, marca de cosméticos naturais. De lembrança, os convidados levaram para casa uma sacola personalizada cheia de mimos para autocuidado, com gloss, primer, blend de óleos, sérum facial e um exemplar do livro “Como vencer a queda capilar”, do médico Ademir Carvalho Leite, namorado da anfitriã.

VISITA

César Leite, a presidente do Santa Teresa Convention & Visitors Bureau, Jurema Tonini e Ronaldo Cruz: em visita à Rede Gazeta Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Neila Nara Neiva e João Damian dizem sim-sim num midi wedding, no dia 11 de dezembro, às 11h, em São Paulo. Devido à pandemia, o casamento será transmitido para amigos e familiares no site www.neilaejoao.com

O nosso cirurgião dentista Victor Padilha é o mais novo embaixador da Neodent no Espírito Santo. Ele se junta aos outros speakers pelo Brasil. Fundada há mais de 28 anos, a empresa é líder na América Latina no tratamento de implantes e soluções odontológicas, com tecnologia e qualidade reconhecidas pelos dentistas do Brasil e do mundo.

Patrícia Teixeira convida para o lançamento da sua coleção "Aurora", na terça-feira (30), às 19h, no Eliah Restaurante. O jantar contará com uma das principais influenciadoras de finanças no Brasil, Mirna Borges.

Depois de Belo e Turma do Pagode os produtores Toninho Boechat e Márcio Rodrigues se preparam para receber o sambista mais esperado: Péricles. O evento Pagode do Pericão acontece no dia 12 de dezembro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral.

O vice-comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira e a apresentadora Claudete Troiano Crédito: Divulgação