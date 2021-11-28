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Renata Rasseli

Grupo de amigas unidas pela oração celebra o Natal em Vitória

Geanne Serpa recebeu amigas de fé para confraternização de final de ano  com o tema "Brilho"

Públicado em 

28 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruna Sponfeldner, Geane Serpa, Juliana Gama, Bruna Medeiras, Carol Servino, Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini
Bruna Sponfeldner, Geanne Serpa, Juliana Gama, Bruna Medeiros, Carol Servino, Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini: celebrando 2021! Crédito: Fernanda Ramos
Elas são, literalmente, amigas de fé (frequentam a mesma igreja e grupos de oração) e festeiras. Bruna Sponfeldner, Geanne Serpa, Juliana Gama, Bruna Medeiros, Carol Servino, Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini  se reúnem o ano inteiro, mas nesta quinta-feira (25), o grupo realizou o  tradicional confraternização de Natal com o tema "Brilho". Todas compareceram com look com paetê e muito glitter para brindar as vitórias de 2021. 

BRINDE DE NATAL

Ticy e Julia Chieppe
Ticy e Julia Chieppe receberam clientes e amigas para um brinde especial de Natal Crédito: Divulgação

EQUILIBRISTA DO ANO

Maely Coelho Filho, vice-presidente executivo da MedSênior, foi o vencedor do Prêmio Equilibrista 2021, um reconhecimento do IBEF-ES (Instituto Brasileiro de Finanças do Espírito Santo) à sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (25 de novembro), no Le Buffet, em Vitória.
Maely Coelho Filho recebeu o Prêmio Equilibrista
Maely Coelho Filho recebeu o Prêmio Equilibrista do Ibef-ES Crédito: Divulgação
O homenageado recebeu o troféu - uma escultura em bronze criada pelo escultor Osni Branco - das mãos do governador Renato Casagrande. “Fui agraciado com a maior honraria que um executivo capixaba pode receber. Divido esse prêmio com os 1.200 colaboradores que me ajudaram a ganhar”, afirmou Maely Filho sobre o evento que é considerado o Oscar do empresário no Espírito Santo.
Em seu agradecimento, o executivo destacou a origem da família e a importância do legado de geração para geração. “Isso foi responsável por transformar a nossa jornada numa dinastia, pois sou a quarta geração de imigrantes ruralistas, dos Coelhos da Bahia, representando Joaquim Coeho (bisavô), Manuel Coelho (avô) e Maely Coelho (pai)”, ressaltou.

EXPANSÃO

Ademir Leite e Cristal Bastos
Ademir Leite e Cristal Bastos Crédito: Cloves Louzada
Ficou linda a expansão da clínica capilar da tricologista Cristal Bastos, que criou um espaço único na Vila Nahor, um cantinho delicioso na Praia do Canto, onde é possível cuidar dos cabelos e relaxar corpo e mente. Agora, sua clínica conta com coffee & tea, loja de produtos para as madeixas, spa de fios e nos meses de dezembro e janeiro terá o serviço de Face Spa, com assinatura da Concha & Folha, marca de cosméticos naturais. De lembrança, os convidados levaram para casa uma sacola personalizada cheia de mimos para autocuidado, com gloss, primer, blend de óleos, sérum facial e um exemplar do livro “Como vencer a queda capilar”, do médico Ademir Carvalho Leite, namorado da anfitriã.

VISITA

César Leite, Jurema Tonini e Ronaldo Cruz
César Leite, a presidente do Santa Teresa Convention & Visitors Bureau, Jurema Tonini e Ronaldo Cruz: em visita à Rede Gazeta Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Neila Nara Neiva e João Damian dizem sim-sim num midi wedding, no dia 11 de dezembro, às 11h, em São Paulo. Devido à pandemia, o casamento será transmitido para amigos e familiares no site www.neilaejoao.com
O nosso cirurgião dentista Victor Padilha é o mais novo embaixador da Neodent no Espírito Santo. Ele se junta aos outros speakers pelo Brasil. Fundada há mais de 28 anos, a empresa é líder na América Latina no tratamento de implantes e soluções odontológicas, com tecnologia e qualidade reconhecidas pelos dentistas do Brasil e do mundo.
Patrícia Teixeira convida para o lançamento da sua coleção "Aurora", na terça-feira (30), às 19h, no Eliah Restaurante. O jantar contará com uma das principais influenciadoras de finanças no Brasil, Mirna Borges. 
Depois de Belo e Turma do Pagode os produtores Toninho Boechat e Márcio Rodrigues se preparam para receber o sambista mais esperado: Péricles. O evento Pagode do Pericão acontece no dia 12 de dezembro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral.
O vice-comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira e a apresentadora Claudete Troiano
O vice-comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira e a apresentadora Claudete Troiano Crédito: Divulgação
O nosso Iate Clube e o polvo grelhado do chef Dunga serão destaque nacional no programa da apresentadora Claudete Troiano. Nesta semana, estão acontecendo as gravações dos programas especiais de Natal e Ano Novo, com uma cozinha ao ar livre dentro do clube e a música da banda Casaca. “Estou amando as gravações aqui. A cultura e a culinária capixaba são maravilhosos e nós teremos um material excelente para mostrar ao Brasil”, disse a apresentadora. O vice-comodoro Fabiano Pereira esteve presente para acompanhar recepcionar a equipe de São Paulo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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