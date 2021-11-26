Diretor de escola superior do ES ganha o “Oscar da Contabilidade”

O diretor-presidente da FUCAPE, Valcemiro Nossa, foi homenageado na cerimônia de 25 Anos do Prêmio Transparência ANEFAC - FIPECAFI, que aconteceu na noite da última terça-feira (23), no Boulevard JK, em São Paulo. Crédito: Divulgação

O Diretor-presidente da FUCAPE, Valcemiro Nossa, foi homenageado na cerimônia de 25 Anos do Prêmio Transparência ANEFAC - FIPECAFI, que aconteceu na noite da última terça-feira (23), no Boulevard JK, em São Paulo.

A homenagem prestada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), é devido à colaboração do diretor, como avaliador, nas primeiras edições do prêmio.

"Participei da avaliação das Demonstrações Contábeis das empresas para premiação nos anos de 1997 e 1998. Em 1999 fui o coordenador do processo de avaliação e seleção das empresas." Valcemiro Nossa - Diretor-presidente da Fucape

Conhecido como o “Oscar da Contabilidade”, o Troféu Transparência foi criado pela Anefac em 1997, e busca reconhecer empresas com as melhores práticas de transparência em relação às informações contábeis, publicadas por meio de demonstrações financeiras. Valcemiro falou da honra de ser homenageado pela sua contribuição ao prêmio.

“É importante fazer parte de algo que prospera ao longo do tempo. Ser lembrado 25 anos depois, é uma surpresa muito agradável para mim e uma sensação de dever cumprido”, afirmou o diretor.

Estiveram presentes na solenidade grandes executivos do mercado e representas das empresas ganhadoras da edição deste ano, como a Arezzo, Riachuelo, Eletrobrás, Vivo e Embraer.

QUERIDAS DE RR

Isadora Noé, Luciana Almeida e Eduarda Noé: em noite de moda, no Shopping Vitória Crédito: Vitor Machado

CARTÓRIO NA WEB

Os cartórios brasileiros se modernizaram e, hoje, 93% dos serviços já podem ser feitos pela internet. “A opção é mais rápida e garante a biossegurança, já que possibilita a autenticidade jurídica de todos os serviços e a realização dos atos sem a necessidade de atendimento presencial”, pontua Nelisa Galante, 2ª vice-presidente do Sinoreg-ES.

MOSTRA DE DECORAÇÃO

Os irmãos Roberto, Larissa, Ney e Pedro Puppin celebrando o encerramento da temporada CasaCor 2021, onde a Città Engenharia apostou no conceito de sustentabilidade Crédito: Divulgação

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM CARIACICA

O Presidente da AEC (Associação Empresarial de Cariacica), Alexandre Schubert, e o diretor-presidente do ES em Ação, Fábio Brasileiro, participaram nesta semana da oficialização do acordo de cooperação com a Prefeitura de Cariacica para transferência de metodologia pedagógica e expansão das escolas de tempo integral de rede de ensino municipal, com a presença do prefeito Euclério Sampaio e demais autoridades.

Presidente da AEC, Alexandre Schubert, e o diretor-Presidente do ES em Ação, Fábio Brasileiro, Crédito: Divulgação

O investimento na educação é uma demanda considerada fundamental por todos e, segundo o presidente da AEC, Alexandre Schubert, representa mais qualidade de vida para todos. "O investimento neste setor está diretamente ligado a um setor industrial eficiente, pois se traduz em mão de obra qualificada e, consequentemente, em empresas prósperas e maior empregabilidade. Por isso, este tema está entre os eixos estratégicos da nossa entidade", afirmou Alexandre.

NATAL LUZ

Raigna Vasconcelos e o filho Thales: no Natal Luz de Gramado Crédito: Divulgação

RR NEWS

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a exposição das Séries MBac - Clube do Colecionador, com obras de 16 artistas e texto crítico de Agnaldo Farias, crítico de arte e curador que acompanha a Matias Brotas desde a sua fundação, nesta sexta-feira (26), a partir das 10h. A apresentação das Séries será em formato presencial.

Única capixaba a participar do evento Conexão Palestras que ocorre na próxima segunda (29), no Rio de Janeiro e que reúne os maiores representantes do mercado de festa do país, Rachel Pires também irá participar da festa de encerramento na Mansão Carioca, no Alto da Boa Vista, no dia 1º de dezembro.

Chico Chagas e banda convidam para show de acordeon em outros ambientes sonoros, como a bossa-nova, o tango e o jazz, nesta sexta-feira (26), no Teatro Sesc Glória, às 19h30. O show também terá um momento dedicado à memória do pianista americano Chick Corea, que faleceu em fevereiro, num um duo de piano com o pianista Roger Bezerra. O show também traz músicas de Dory Caymmi, Tom Jobim, Dominguinhos e standards de jazz.

David Nemer convida para o lançamento do livro "Tecnologia do Oprimido", nesta segunda-feira (29), no Espaço Milfontes.

Patrick Ribeiro recebe, neste domingo (28), duas grandes apresentações, para todos os públicos. Às 14:30 e 17h, tem A Bela e A Fera In Concert, para os pequenos. E às 19:30, o comediante Rogério Morgado toma conta do palco em sua apresentação de stand-up.

Cesinha Saade convida para evento em conjunto do SpeedyRecovery, Studio Mormaii e Instituto Habilitar, neste sábado (27), no deck do Studo Mormaii, em Jardim da Penha, das 8 às 13h.

A empresária Neide Sellin, que desenvolveu o premiado cão-guia robô que está entre as 12 melhores criações do mundo, recebe nesta sexta-feira a Medalha do Mérito Empreendedor da Findes – 2021. O robô Lysa, idealizado pela startup comandada por Neide, auxilia pessoas com deficiência visual e também ajuda empresas a ampliarem projetos de inclusão social. A homenagem acontece hoje à noite na Pousada Pedra Azul e é destinada a quem se destaca na promoção e fortalecimento do associativismo patronal na indústria capixaba.